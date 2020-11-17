G20: Прощать долги бедным странам в условиях пандемии придется и частным компаниям

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора в МВФ

13 ноября, завершилось внеочередное заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой двадцатки (G20), на котором было принято важное решение, согласованное с Парижским клубом кредиторов.

Это решение фактически о том, что к механизму G20 о приостановке обслуживания долга (DSSI) для стран с низким доходом, необходимо также привлечение и частных кредиторов. Что это значит?

Что не только суверенные кредиторы и международные организации будут откладывать/прощать долги бедным странам в условиях пандемии, но и то, что это придется делать и частным компаниям.

Вот коммюнике G20. Вот комментарии МВФ и Мирового банка.

Нет, Украины это не касается.