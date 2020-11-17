Финансовые новости
- |
- 17.11.20
- |
- 01:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
G20: Прощать долги бедным странам в условиях пандемии придется и частным компаниям
23:04 16.11.2020 |
13 ноября, завершилось внеочередное заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой двадцатки (G20), на котором было принято важное решение, согласованное с Парижским клубом кредиторов.
Это решение фактически о том, что к механизму G20 о приостановке обслуживания долга (DSSI) для стран с низким доходом, необходимо также привлечение и частных кредиторов. Что это значит?
Что не только суверенные кредиторы и международные организации будут откладывать/прощать долги бедным странам в условиях пандемии, но и то, что это придется делать и частным компаниям.
Вот коммюнике G20. Вот комментарии МВФ и Мирового банка.
Нет, Украины это не касается.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии
ТОП-НОВОСТИ
|Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение
|Самопиар или реальный план. Появится ли 5G в Украине через год
|Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания
|Контроль за банками ужесточат, а независимость НБУ усилят: что от Украины потребовал МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|G20: Прощать долги бедным странам в условиях пандемии придется и частным компаниям
|В Минске на продажу выставлено рекордное количество квартир - несмотря на падение цен
|Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины
|Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан
|В мире создали крупнейшую зону свободной торговли
|В Молдове посчитали почти все голоса, Санду уверенно побеждает
|«Он победил», «я ничего не признаю». Трамп признал (и сразу опроверг) поражение на президентских выборах в США
Это интересно
|В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения
|Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных
|BMW представила почти серийный электроскутер будущего
|Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью
|Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге
|В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 млн
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку