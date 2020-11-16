В мире создали крупнейшую зону свободной торговли

Китай заключил крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле с 14 азиатско-тихоокеанскими странами, охватываюшее 2,2 миллиарда человек.

Документ подписали в воскресенье, 15 ноября, во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии (Asean) в столице Вьетнама Ханое, передает Укринформ со ссылкой на DW.

Соглашение "Региональное, всестороннее экономическое партнерство" (RCEP) заключили Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Она охватывает 2,2 миллиарда человек и около трети мирового экономического производства.

Благодаря этому документу страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников соглашения правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.

По мнению экспертов, соглашение будет способствовать экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противодействовать протекционистским тенденциям, пишет dpa. Кроме того, этот пакт является большим успехом для Пекина на фоне продолжающейся торговой войны с США.

До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страны RCEP составляли 29 процентов от мирового объема торговли - чуть меньше, чем ЕС, который составлял 33 процента. Теперь эксперты ожидают, что доля сообщества RCEP увеличится.

"RCEP перекраивает экономическую и стратегическую карту Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Джеффри Уилсон из Австралийского института стратегической политики и предположил, что соглашение "даст толчок" усилиям по восстановлению экономики после пандемии.

Соглашению предшествовал 31 раунд переговоров и 18 встреч министров. Сроки его заключения срывались шесть раз. Впоследствии судьба документа зависела от Индии, руководство которой выступало против ряда пунктов соглашения. Впрочем, в конце 2019 Индия отказалась от переговоров и путь к соглашению был открыт.