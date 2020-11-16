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«Он победил», «я ничего не признаю». Трамп признал (и сразу опроверг) поражение на президентских выборах в США
08:39 16.11.2020 |
Дональд Трамп написал серию твитов, первый из которых заставил обозревателей сделать вывод о том, что он впервые фактически признал победу Джо Байдена на президентских выборах. Впрочем, уже второй и третий твиты говорят, что президент по-прежнему верит в свою победу и массовые фальсификации во время голосования и подсчета голосов.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены. Голоса заносились в таблицы частной компанией Dominion, которой владеют левые радикалы, с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже оказалось неподходящим для Техаса (который я уверенно выиграл!). Фейковая, молчащая пресса и так далее!", - сначала написал Трамп в "Твиттере".
Компания DominionVoting Systems неоднократно отрицала существование каких-либо проблем с ее программным обеспечением, представители американских избирательных комиссий также заявили, что эта система работала корректно. В четверг американское правительственное агентство, которое отвечает за безопасность компьютерных систем во время выборов, опубликовало заявление, в котором сказано: "Нет никаких свидетельств, что какие-либо системы для голосования удаляли, теряли или меняли голоса - или их надежность была в каком-либо виде нарушена".
После того, как в средствах массовой информации начали появляться заголовки, в которых говорилось о фактическом признани поражения, Трамп опубликовал еще два твита. В них он развеял надежды демократов и американских СМИ на то, что президент начинает понимать, что проиграл.
"Он выиграл только в глазах ФЕЙКОВЫХ СМИ. Я НИЧЕГО не признаю! Еще все впереди. Это были СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ВЫБОРЫ!", - твитнул Трамп.
В его "Твиттере" также появилась еще одна запись: "СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ВЫБОРЫ. МЫ ПОБЕДИМ".
Трамп и его сторонники говорят о массовых фальсификациях, однако не предоставляют каких-либо весомых доказательств. Американские суды продолжают отвергать иски штаба Трампа.
В интервью телекомпании Эн-би-си назначенный Байденом главой будущей администрации Белого дома Рон Клайн так прокомментировал ситуацию с последними твитами Трампа: "Твиттер" Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или не президентом. Это сделал американский народ".
Первое допущение
Впервые Трамп публично засомневался в собственной победе, выступая на пресс-конференции в саду Белого дома в пятницу. Тогда он допустил, что результаты президентских выборов могут сложиться не в его пользу. Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем - кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".
Тем не менее официально свое поражение действующий президент пока не признал, хотя Байдена уже поздравили мировые лидеры и он сделал ряд назначений в своей будущей администрации.
Трамп стал первым президентом с 1992 года (когда президент Джордж Буш-старший проиграл демократу Биллу Клинтону), которому не удалось переизбраться на второй срок.
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