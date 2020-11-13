LBMA грозит «черным списком» странам, закрывающим глаза на источники поставок золота

Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA), авторитетная отраслевая организация, предупредила страны - центры мировой торговли золотом о необходимости соблюдать принципы ответственного выбора поставщиков, иначе они могут попасть в "черный список".

Как пишет Financial Times, ассоциация уже направила соответствующие письма в Китай, Гонконг, Индию, Японию, Россию, Сингапур, ЮАР, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Великобританию и США, но и другие центры торговли могут быть добавлены в этот ряд.

"Не все международные центры торговли драгметаллами сейчас работают в соответствии с одними и теми же стандартами ответственного выбора поставщиков, - говорится в письме, которое цитирует FT. - Эти разночтения в стандартах могут оказать существенное влияние на международный рынок, если останутся без внимания".

LBMA считает, что аффинажные заводы должны теперь получать золото и серебро только из стран, соответствующих стандартам ОЭСР, которые считаются бенчмарком в сфере разработки природных ресурсов.

Рост цен на золото вызвал всплеск кустарной добычи и переработки золота в "конфликтных" регионах восточной и центральной Африки, сообщила ранее исследовательская группа The Sentry. По ее оценке, большая часть этого золота продается через Дубай.

В прошлом году Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал принципы ответственной добычи золота, подразумевающие, в числе прочего, этическое и ответственное ведение бизнеса поставщиками.