«Дипломатический переворот». Китай создает крупнейшую в мире зону свободной торговли

Китай и еще 14 стран собираются в воскресенье подписать соглашение о создании зоны свободной торговли "Всестороннее региональное экономическое партнёрство" (Regional Comprehensive Economic Partnership). Это будет крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

Кроме Китая соглашение подпишут Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Суммарное население этих стран - 2,2 млрд человек, а совокупный ВВП - $26,2 трлн. В рамках соглашения должны действовать сниженные торговые пошлины.

Министр торговли Малайзии Азмин Али назвал эту сделку кульминацией "восьми лет переговоров с кровью, потом и слезами".

Страны ВРЭП собираются укрепить цепочки поставок с использованием общих правил для определения страны происхождения. Страны также планируют установить новые правила электронной торговли.

"Китай совершил дипломатический переворот. В то время как ВРЭП мелкий по сравнению с TPP (Транстихоокеанское партнерство, - ред.), он широк, охватывая многие экономики и товары, и это редкость в наши более протекционистские времена", - заявил Шон Роуч, главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Эта сделка - результат стремления Китая к большей экономической интеграции с регионом, на который приходится почти треть мирового валового внутреннего продукта, отмечают в Bloomberg. Таким образом Пекин может распространить экономическое влияние на своих соседей. Последнего опасаются и некоторые члены соглашения, в частности Япония.

Подписание соглашения о ВРЭП может негативно повлиять на некоторые американские компании и транснациональные корпорации. Их конкурентоспособность в регионе может ухудшиться. Именно от реакции и возможного возвращения США в регион зависит, каким будет влияние Китая в регионе, считает Уильям Райнш, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.