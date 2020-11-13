Финансовые новости
- |
- 13.11.20
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Польша угрожает ветировать бюджет ЕС из-за механизма защиты верховенства права - СМИ
09:00 13.11.2020 |
Премьер Польши грозит ветировать бюджет ЕС, если в нем будет предусмотрен механизм финансовых санкций за несоблюдение странами-членами верховенства права.
Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".
Согласно информации от источника, Матеуш Моравецкий адресовал соответствующие письма президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, а также канцлеру Ангеле Меркель - поскольку Германия сейчас председательствует в Совете ЕС.
Премьер в письме выступает против механизма, который привязал бы выделение средств к соблюдению верховенства права, и пишет, что это ставит под угрозу принятие бюджета ЕС.
Так называемый "механизм условности по верховенству права" 5 ноября согласовали между собой Европарламент и Совет ЕС. Договоренность основана на компромиссном предложении немецкого председательства в Совете ЕС. Согласно ему, Еврокомиссия может предложить ввести санкции против страны ЕС, а государства-члены должны подтвердить это решение квалифицированным большинством - 15 из 27 государств-членов, представляющих 65 процентов населения ЕС.
В Польше заявили, что внедрение этого механизма противоречит договоренностям лидеров ЕС на июльском саммите 2020 года.
Напомним, ранее стало известно об аналогичной угрозе венгерского премьера Виктора Орбана.
Орбан заявил, что планируемый санкционный механизм основан на "юридически расплывчатых определениях", что создает "возможности для политических злоупотреблений" и нарушает "требование правовой определенности".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры прогнозируют ослабление гривни в конце года в пределах до 29 грн/$1
ТОП-НОВОСТИ
|Кремлевская пропаганда празднует победу одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров с ДНР/ЛНР»
|Соскучились после Шмыгаля. Сможет ли партия Гройсмана взлететь благодаря «слугам»
|Банковая ставит на Труханова. Гриневецкий станет новым губернатором Одесской области
|«Батьківщина» дала голоса за бюджет в обмен на назначение «своего» человека в ГПЗК – нардеп
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эксперты не нашли доказательств манипуляций на выборах в США
|Польша угрожает ветировать бюджет ЕС из-за механизма защиты верховенства права - СМИ
|США запретили инвестировать в компании, связанные с китайскими военными
|WSJ допускает, что администрация Байдена может позволить достроить «Северный поток-2» ради улучшения отношений с Германией
|Швейцария возобновляет переговоры с ЕС по новому договору после двухлетнего перерыва
|Не дожидаясь инаугурации. Байден уже начал сшивать трансатлантический союз
Это интересно
|Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций
|Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных
|Google предложила пользователям Google Фото помочь в развитии ИИ по распознаванию объектов на снимках
|Каждый второй новый автомобиль поддерживает подключение к интернету
|Apple показала массу приложений и игр, которые уже оптимизированы под Mac на фирменном процессоре M1
|Совершенно новая macOS Big Sur выйдет уже 12 ноября: глубокая оптимизация под ARM, поддержка iOS-приложений и прочее
|Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt