Польша угрожает ветировать бюджет ЕС из-за механизма защиты верховенства права - СМИ

Премьер Польши грозит ветировать бюджет ЕС, если в нем будет предусмотрен механизм финансовых санкций за несоблюдение странами-членами верховенства права.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".

Согласно информации от источника, Матеуш Моравецкий адресовал соответствующие письма президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, а также канцлеру Ангеле Меркель - поскольку Германия сейчас председательствует в Совете ЕС.

Премьер в письме выступает против механизма, который привязал бы выделение средств к соблюдению верховенства права, и пишет, что это ставит под угрозу принятие бюджета ЕС.

Так называемый "механизм условности по верховенству права" 5 ноября согласовали между собой Европарламент и Совет ЕС. Договоренность основана на компромиссном предложении немецкого председательства в Совете ЕС. Согласно ему, Еврокомиссия может предложить ввести санкции против страны ЕС, а государства-члены должны подтвердить это решение квалифицированным большинством - 15 из 27 государств-членов, представляющих 65 процентов населения ЕС.

В Польше заявили, что внедрение этого механизма противоречит договоренностям лидеров ЕС на июльском саммите 2020 года.

Напомним, ранее стало известно об аналогичной угрозе венгерского премьера Виктора Орбана.

Орбан заявил, что планируемый санкционный механизм основан на "юридически расплывчатых определениях", что создает "возможности для политических злоупотреблений" и нарушает "требование правовой определенности".