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США запретили инвестировать в компании, связанные с китайскими военными
08:48 13.11.2020 |
Администрация президента США Дональда Трампа издала указ, запрещающий инвестировать в компании, связанные с китайскими военными.
Речь идет о фирмах, которые либо принадлежат военным, или ими контролируются. Таким образом Вашингтон усиливает давление на Пекин после президентских выборов в США, пишет агентство Reuters.
Такие действия могут повлиять на крупнейшие компании Китая, в частности телекоммуникационные China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и производителя оборудования для наблюдения Hikvision.
Таким образом у Трампа хотят сдержать инвестиционные компании, пенсионные фонды и другие организации от покупки и продажи акций 31 китайской компании, которые ранее Пентагон определил как те, что поддерживаются китайскими военными.
Вступает в силу приказ с 11 января. Кроме того, что американцы не смогут проводить любые операции с ценными бумагами этих компаний, им также запрещено покупать и продавать ценные бумаги китайским компаниям через 60 дней после включения ее в перечень связанных с Пекином.
"Китай все активнее использует капитал Соединенных Штатов для получения ресурсов и создание возможностей для развития и модернизации своих военных, разведывательных и других средств безопасности", - говорится в приказе Белого дома.
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