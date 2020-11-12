WSJ допускает, что администрация Байдена может позволить достроить «Северный поток-2» ради улучшения отношений с Германией

Президентство Дональда Трампа началось с утверждений, что он выполнит все прихоти России. Но может случиться так, что его администрация закончит свою работу, уничтожив ключевую стратегическую цель Владимира Путина. Разве что Конгресс этому помешает.

Об этом пишет Wall Street Journal в редакционной статье, добавляя, что речь идет о газопроводе "Северный поток-2". Проект стоимостью 11 миллиардов долларов должен доставлять российский газ в Германию через Балтийское море. Администрация Трампа была против этого российского проекта, потому что хотела ограничить российское влияние на союзников США. В прошлом месяце Госдепартамент ужесточил санкции, чтобы заморозить газопровод раз и на всегда.

Палата представителей и Сенат приняли прошлым летом решение, которое превратило этот подход администрации в закон. Его положения включены в "Закон о разрешении на государственную оборону". Это ежегодное решение в сфере оборонной политики. В этом году работа над ним должна завершиться в ближайшие недели.

Но, как пишет Wall Street Journal, существуют сплетни, что некоторые члены Конгресса сомневаются в новых санкциях против "Северного потока-2". Поэтому нет гарантии, что они войдут в окончательную версию оборонного законопроекта.

"Москва надеется, что во времена администрации Джо Байдена она сможет возобновить строительство "Северного потока-2". Она много инвестировала в газопровод, потому что он сильно увеличит зависимость Западной Европы от российского газа. Проект также поможет Москве достичь цели по изоляции стран Восточной Европы, таких как Украина и Польша, отрезав их от текущих каналов поставки энергоносителей", - говорится в статье.

Издание добавляет, что администрация Трампа с помощью Конгресса замедлила "Северный поток-2". Швейцарская компания Allseas прекратила строительные работы в конце прошлого года, когда осталось достроить 150 километров трубопровода.

"Если "Закон о разрешении на государственную оборону" расширит санкции США на компании, которые обеспечивают страхование и финансирование проекта, он потеряет жизнеспособность", - пишет издание.

Однако, часть внешнеполитического истеблишмента хочет ослабить давление из-за страха, что это навредит отношениям между США и Германией. Это правда, что Трамп иногда неоправданно давил на Берлин. Wall Street Journal уверяет, что выступает против решения Трампа вывести американские войска из Германии.

Но энергетическая политика - это та сфера, в которой Вашингтон оправданно требовал от Берлина солидарности. Однако, немецкая сторона отказалась пересмотреть свою поддержку "Северного потока-2" даже после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального. Во времена администрации Трампа некоторые либералы провозгласили немецкого канцлера Ангелу Меркель "лидером свободного мира". Но немецкая политика в отношении "Северного потока-2" меркантильна и аморальна.

"Следующая администрация демократов хочет более тесного сотрудничества с Западной Европой. Это не должно произойти за счет увеличения уязвимости НАТО перед Россией. Конгресс поможет стратегическим интересам Европы и США, если одобрит санкции против "Северного потока-2" во время своей заключительной сессии", - говорится в статье.