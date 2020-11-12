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Швейцария возобновляет переговоры с ЕС по новому договору после двухлетнего перерыва
15:49 12.11.2020 |
Швейцария возобновляет переговоры с Европейским Союзом по широкому двустороннему договору, в том числе по таким вопросам, как защита прав трудящихся и заработная плата, которые в течение двух лет практически не обсуждались.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Швейцарское правительство определило свою позицию для переговоров на заседании 11 ноября. Официальный представитель правительства сказал, что Берн вскоре поделится своей позицией с Брюсселем, но не стал комментировать, отправлено ли уже письмо, и не сообщил никаких подробностей.
В прошлом правительство заявляло, что хотело бы получить разъяснения по поводу государственной помощи, доступа граждан ЕС к швейцарским социальным пособиям и односторонних швейцарских правил, направленных на защиту высоких заработных плат от конкуренции со стороны иностранных рабочих, находящихся на временной работе.
Договор формализует связи, сосредоточенные в пяти областях - свободное передвижение людей, гражданская авиация, наземный транспорт, взаимное признание промышленных стандартов и переработка сельскохозяйственной продукции.
Договор оставался без обсуждения из-за попыток швейцарских евроскептиков ограничить иммиграцию из ЕС. В конце концов эту идею избиратели отвергли на сентябрьском референдуме.
Критики заявляют, что новый договор вредит суверенитету Швейцарии, поэтому правительство пытается улучшить условия. Вероятно, для утверждения договора также необходимо будет проводить референдум.
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