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Макрон предлагает реформировать Шенген для защиты от террористов
23:26 10.11.2020 |
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает реформировать принципы функционирования Шенгенской зоны, чтобы обеспечить лучшую защиту стран ЕС от террористов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время видеосамита лидеров ЕС по противодействию террористическим угрозам.
Макрон отметил, что странам ЕС нужен "быстрый совместный скоординированный ответ" на последние теракты во Франции и Австрии, и среди необходимых шагов - реформа Шенгенской зоны.
Президент Франции отметил, что Шенгенская зона со свободным передвижением граждан - главное достижение Европы, однако это свободное передвижение предоставлялось в обмен на защиту и достаточный контроль безопасности на внешних границах, и последнее условие выполняется недостаточно.
"Общественное мнение и государства, которые противостоят террористической угрозе, не смогут долго соглашаться с тем, чтобы наши границы оставались открытыми, если не произойдет основательной реформы Шенгенской зоны. Мы видели это весной в контексте пандемии, и сейчас видим в контексте терористчнои угрозы", - сказал Эммануэль Макрон.
"Нам нужно реформировать Шенгенскую зону, чтобы это было пространство безопасности. Для этого нужно усилить меры безопасности на внешних границах ЕС, улучшить механизмы оценки функционирования Шенгена, включая наказание для тех, кто не выполняет свои обязательства, восстановить управление этим пространством, что сейчас не отслеживается регулярно, охватывая все связанные аспекты - границы, вопросы убежища и миграции, внутренней безопасности. Было бы хорошо создать Совет внутренней безопасности", - отметил он.
Макрона сообщил, что в ближайшие дни представит свои предложения по реформе Шенгена другим европейским лидерам.
"Реформа Шенгена обеспечит свободу (передвижения) в безопасности ... Любые пробелы в системе безопасности на внешней границе или в одной из стран-членов - это риск для всех стран", - подчеркнул он.
Президент Франции акцентировал на необходимости создавать совместные базы данных, бороться с террористической пропагандой в Интернете и улучшать все инструменты борьбы с терроризмом, которые уже существуют в ЕС.
Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция удвоит контроль на своих границах в связи с повышенной террористической угрозой.
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