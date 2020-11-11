Палата лордов заблокировала спорный проект, который нарушает соглашение о Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон потерпел поражение в верхней палате парламента в попытке принять законопроект о внутреннем рынке, положения которого противоречат соглашению о выходе из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект о внутреннем рынке призван защитить торговлю между четырьмя странами Великобритании после Brexit. Он содержит положения, которые, по мнению министров, необходимые для защиты деликатного статуса Северной Ирландии как части Соединенного Королевства, но также нарушают международное право специфическим и ограниченным образом.

Палата лордов проголосовала за то, чтобы исключить эти пункты из законопроекта. Правительство не имеет большинства в Палате лордов, и даже некоторые высокопоставленные члены Консервативной партии выступили против этих положений.

"Правительство должно увидеть смысл, согласиться с отменой этих оскорбительных положений и начать восстанавливать нашу международную репутацию", - заявила Анджела Смит, лидер оппозиционной Лейбористской партии в Палате лордов.

Но в правительстве не отступают и намерены попытаться в дальнейшем законодательно закрепить эти положения.

Публикация законопроекта в сентябре вызвала критику, некоторые говорили, что он разрушит международный авторитет Британии. На тот момент кандидат в президенты США Джо Байден написал в Твиттере 16 сентября, что все, что угрожает мирному соглашению между Ирландской Республикой и Северной Ирландией, будет угрожать англо-американской торговле.

Джонсон говорит, что эти пункты должны действовать в качестве страховочной сетки на случай, если текущие переговоры с ЕС не смогут решить, как товары могут двигаться между Британией, британской провинции Северная Ирландия, и через открытую границу с Ирландией-членом ЕС.

Брюссель начал судебный процесс против Британии из-за этих предложений.

Окончательная формулировка законопроекта должна быть согласована обеими палатами, и обычно невыборная Палата лордов не блокирует постоянно проекты, поддерживаемые непосредственно избранной Палатой общин.