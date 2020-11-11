Беларусь выслала британских дипломатов, Лондон говорит о сфабрикованных обвинениях

Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух британских дипломатов, что вызвало резкую реакцию Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В МИД Беларуси в понедельник вечером заявили, что это решение продиктовано "деструктивным характером деятельности британских подданных".

Речь идет о военном атташе Великобритании Уайте Бойкоте Тимати и заместителе посла Лизе Тумвуд, сообщила БЕЛТА. Оба дипломата уже покинули территорию Беларуси.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб практически сразу отреагировал на эту информацию, заявив, что высылка дипломатов за законное наблюдение за акциями протеста абсолютно необоснованна.

"Лукашенко не может скрыть притеснения собственного народа. Единственный путь вперед - это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности виновных в насилии против демонстрантов", - написал Рааб в Twitter.

Высылку дипломатов также прокомментировал британский министр обороны Бен Уоллес.

"Высылка британского военного атташе на основании сфабрикованных и вводящих в заблуждение обвинений является вопиющей попыткой отвлечь внимание от растущего угнетения свободы слова и свободы внутри Беларуси со стороны режима Лукашенко", - сказал Уоллес, которого цитирует Guardian.

Как известно, Великобритания уже ввела санкции против Лукашенко и его союзников после выборов и жестокого подавления протестов.