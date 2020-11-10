Трамп отправил в отставку министра обороны

Марк Эспер

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку американского министра обороны Марка Эспера. Об этом американский лидер сообщил в Twitter в понедельник, 9 ноября.

"Рад объявить, что Кристофер К. Миллер, глубокоуважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно одобренный Сенатом), будет с настоящего момента исполнять обязанности министра обороны", - написал он.

Как отмечают информагентства, маловероятно, что Сенат Конгресса США успеет утвердить кандидатуру нового министра до 20 января 2021 года, когда должна состояться инаугурация нового американского президента.

Напряженность между Трампом и Эспером

О том, что между Эспером и Трампом растет напряженность, американские СМИ сообщали, начиная с лета. Занимавший пост главы Пентагона публично дистанцировался от американского лидера на фоне жесткой линии федеральных властей по противодействию протестам против расизма и полицейского насилия. Глава Белого дома, в частности, говорил о желании воспользоваться законом о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Эспер выступал против этого.

Он также по сути запретил вывешивать на американских военных объектах символы и флаги Конфедерации, а также активно работал над тем, чтобы сменить названия баз, связанные с именами генералов, боровшихся на стороне рабовладельческого Юга.

Наконец, Марк Эспер не разделял пренебрежительного, основанного на бизнес-подходе отношения Трампа к НАТО, хотя и поддерживал призывы к союзникам Вашингтона увеличить расходы на оборону.

Демократы подвергли критике решение Трампа

Отставку Эспера уже подвергли критике высокопоставленные демократы в Конгрессе США, в частности, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, президент хочет "посеять хаос" до окончания срока его полномочий в январе. "Однако, самое тревожное заключается в том, что время этого увольнения влечет за собой серьезные вопросы о запланированных Трампом шагах в последние дни пребывания на своем посту его администрации", добавила она.

На минувшей неделе информационная служба канала NBC сообщила, что Марк Эспер подготовил письмо с просьбой об отставке, однако официально в Пентагоне отрицали, что он уйдет со своего поста.

Кандидатура Эспера для занятия должности главы Пентагона была утверждена Сенатом в июле 2019 года. Он сменил Джеймса Мэттиса, ушедшего в отставку в декабре 2018 года. Патрик Шанахан, который являлся врио министра обороны с 1 января 2019 года, покинул должность по личным мотивам.