ЕС вводит пошлины на товары из США из-за конфликта вокруг Boeing

На фоне многолетнего конфликта с Соединенными Штатами вокруг субсидий авиастроителям Boeing и Airbus Европейский Союз введет штрафные пошлины на американские товары. Европейская комиссия уже получила такое разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО), напомнил в понедельник, 9 ноября, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис перед началом видеоконференции министров торговли стран ЕС. "И сейчас мы это сделаем", - добавил Домбровскис.

По его словам, новые пошлины вступят в силу уже во вторник, 10 ноября. Одновременно зампредседателя Еврокомиссии подчеркнул, что Брюссель "безусловно" по-прежнему открыт для урегулирования конфликта путем переговоров. "Мы готовы в любой момент приостановить или отменить наши пошлины, если США приостановят или отменят свои пошлины", - указал он. Вместе с тем, по словам Домбровскиса, из Вашингтона до сих пор не поступало подобных сигналов.

Тем самым в Брюсселе решили не дожидаться вступления в должность избранного президента США Джо Байдена и возможного изменения курса в торговой политике, поскольку в этой сфере преемник Дональда Трампа также считается приверженцем протекционизма, отмечает dpa.

ВТО разрешила ЕС ввести штрафные пошлины против США

В середине октября ВТО разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму 4 млрд долларов (3,4 млрд евро) в год. Эта мера является адекватной "невыгодным эффектам", вызванным противозаконным субсидированием властями США американского авиаконцерна Boeing, говорится в решении организации.

Спор о государственной помощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту - концерну Airbus - длится более 16 лет. В итоге ВТО признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей. В 2019 году организация позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.