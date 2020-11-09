EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности

Стало известно о том, что власти Евросоюза рассматривают возможность формального прекращения использования сквозного шифрования в популярных сервисах обмена сообщениями, таких как Signal и WhatsApp. Ограничение сквозного шифрования позволит сотрудникам спецслужб контролировать чаты в мессенджерах. Такие меры предложены в новом проекте декларации Совета министров ЕС, который был сформирован после недавних атак террористов во Франции и Австрии.

Согласно имеющимся данным, в случае принятия новой декларации владельцы мессенджеров, которые используют в своей работе сквозное шифрование, будут обязаны предоставлять ключи, позволяющие спецслужбам стран ЕС осуществлять мониторинг пользовательских сообщений. Тут обратим внимание, что это может создать трудности мессенджеру Telegram, у которого шифрование построено таким образом, что ключи спецслужбам передать попросту невозможно. Но как показывает опыт России, заблокировать мессенджер вряд ли получится.

Также в документе сказано, что власти признают ценность шифрования как «необходимое средство защиты основных прав», но в то же время «компетентные правоохранительные и судебные органы должны иметь возможность осуществлять свои законные полномочия в ходе работы».

«Для компетентных органов доступ к электронным доказательствам необходим не только для проведения успешных расследований и тем самым привлечения преступников к ответственности, но также для защиты людей и обеспечения безопасности», - сказано в проекте декларации.

До 12 ноября в документ ещё могут вноситься поправки, после чего 19 ноября окончательная его версия будет представлена рабочей группе Совета по сотрудничеству в сфере национальной безопасности. После этого документ будет рассмотрен Советом постоянных представителей стран-членов Евросоюза. Таким образом, ограничение по использованию сквозного шифрования в мессенджерах на территории ЕС может быть введено уже до конца этого года.