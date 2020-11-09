Финансовые новости
- |
- 09.11.20
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности
23:03 09.11.2020 |
Стало известно о том, что власти Евросоюза рассматривают возможность формального прекращения использования сквозного шифрования в популярных сервисах обмена сообщениями, таких как Signal и WhatsApp. Ограничение сквозного шифрования позволит сотрудникам спецслужб контролировать чаты в мессенджерах. Такие меры предложены в новом проекте декларации Совета министров ЕС, который был сформирован после недавних атак террористов во Франции и Австрии.
Согласно имеющимся данным, в случае принятия новой декларации владельцы мессенджеров, которые используют в своей работе сквозное шифрование, будут обязаны предоставлять ключи, позволяющие спецслужбам стран ЕС осуществлять мониторинг пользовательских сообщений. Тут обратим внимание, что это может создать трудности мессенджеру Telegram, у которого шифрование построено таким образом, что ключи спецслужбам передать попросту невозможно. Но как показывает опыт России, заблокировать мессенджер вряд ли получится.
Также в документе сказано, что власти признают ценность шифрования как «необходимое средство защиты основных прав», но в то же время «компетентные правоохранительные и судебные органы должны иметь возможность осуществлять свои законные полномочия в ходе работы».
«Для компетентных органов доступ к электронным доказательствам необходим не только для проведения успешных расследований и тем самым привлечения преступников к ответственности, но также для защиты людей и обеспечения безопасности», - сказано в проекте декларации.
До 12 ноября в документ ещё могут вноситься поправки, после чего 19 ноября окончательная его версия будет представлена рабочей группе Совета по сотрудничеству в сфере национальной безопасности. После этого документ будет рассмотрен Советом постоянных представителей стран-членов Евросоюза. Таким образом, ограничение по использованию сквозного шифрования в мессенджерах на территории ЕС может быть введено уже до конца этого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш
ТОП-НОВОСТИ
|Бои за базовые регионы: Победит ли Ахметов в Кривом Роге и Славянске
|«Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками
|Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой
|Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС вводит пошлины на товары из США из-за конфликта вокруг Boeing
|EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности
|Азербайджан признал, что сбил в Армении военный вертолет РФ
|Bloomberg запускает телеканал для широкой аудитории
|«Северный поток - 2»: Чем ответит ЕС на санкции США?
|В Morgan Stanley оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в более 10 миллиардов долларов
Это интересно
|В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге
|SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США
|Власти США конфисковали связанные с Silk Road биткоины на более чем $1 млрд
|Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску
|Ford намерен сделать электромобили бюджетными
|Китайский производитель электромобилей обогнал BMW по капитализации
|2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1