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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Северный поток - 2»: Чем ответит ЕС на санкции США?

10:18 09.11.2020 |

Мир

 

В США Франц Крахт (Franz Kracht) сейчас не поехал бы. Но не из-за пандемии коронавируса, а из-за американских угроз ввести новые санкции против участников сооружения газопровода "Северный поток - 2". Как пояснил в интервью DW бургомистр Засница - городка на северо-востоке Германии - ему не советует ездить в США немецкий МИД.

Вашингтон в очередной раз ужесточил санкционный режим 20 октября. Согласно инструкции Госдепа, наказание грозит тому, кто, предоставляя ресурсы или помещения, помогает оснащать специальные суда оборудованием для прокладки труб или финансирует такие работы. При этом Госдеп и Минфин США "готовы применить весь спектр санкций, чтобы остановить сооружение этого газопровода".

Откровенный шантаж

Бургомистр Крахт возмущен и встревожен. Инструкцию Госдепа он называет откровенным шантажом и считает, что санкции угрожают именно его городу.

Засниц - город маленький, всего-то 10 тысяч жителей. И тем не менее, он стал объектом столкновения мировых геополитических интересов. Причина в том, что этот портовый городок на острове Рюген - логистический плацдарм завершающего этапа сооружения газопровода "Северный поток - 2". Именно здесь складированы обернутые в бетон стальные трубы, необходимые для прокладки по дну Балтийского моря последних еще недостающих 150 километров трубопровода.

В городском же порту Мукран пришвартованы суда, служащие общежитиями для российских рабочих, а главное - стоит на якоре трубоукладчик "Академик Черский", который именно здесь был оснащен всем необходимым для выполнения работ в Балтийском море. Это судно - последняя надежда для строителей газопровода.

Дело в том, что из-за риска попасть под американские санкции еще в декабре прошлого года швейцарская компания Allseas скоропостижно отозвала из Балтийского моря свои специализированные суда-трубоукладчики. С тех пор работы по сооружению газопровода приостановлены.

Остановить газопроводный проект любой ценой

Шум вокруг Засница разгорелся в августе - из-за письма, присланного из Вашингтона. Американские сенаторы Тэд Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили лишить порт Мукран перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме проекту "Северный поток - 2". Письмо стало новым витком эскалации конфликта между его сторонниками и противниками.

Американцы считают, что "Северный поток - 2" недопустимо повысит энергетическую зависимость Германии от России и угрожает интересам безопасности США. При этом, как ни парадоксально, принятый в США в декабре 2019 года закон о новых санкциях называется "Законом о защите европейской энергетической безопасности" (Protecting Europe´s Energy Security Act, PEESA).

Очевидно, что США хотят любой ценой сорвать газопроводный проект.Немецкое же правительство по-прежнему его поддерживает. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) высказывается на эту тему с нетипичной для дипломата прямотой.

"Мы сами здесь в Европе принимаем решения, касающиеся нашей политики в сфере энергетики и энергоснабжения, - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). - Мы ведь не критикуем, что США в прошлом году более чем удвоили закупки нефти из России, став вторым в мире импортером российского мазута. США оставляют за собой право принимать самостоятельные решения в сфере энергетики. Мы - тоже".

Минэкономики ФРГ: Санкции США противоречат международному праву

Министерство экономики ФРГ в ответе на запрос DW назвало экстерриториальные американские санкции "противоречащими международному праву". Критикуют их и представители оппозиции.

Так, депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) видит в споре о "Северном потоке - 2" экономическую схватку за рынки сбыта. "С помощью санкций американская администрация агрессивно лоббирует интересы сланцевой индустрии США и ведет себя при этом как мафия", - написала она в комментарии для DW.

А внешнеполитический эксперт фракции "Союз-90"/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) даже требует завести на сенатора Теда Круза уголовное дело. С его точки зрения, угрозу сенатора в адрес порта Мукран следует квалифицировать как уголовно наказуемое принуждение. Триттин вполне допускает возможность запретить Крузу въезд на территорию ЕС и даже арестовать его европейские счета - если, конечно, они у него есть.

ЕС готовит ответный удар

Триттин в своих требованиях не одинок. В конце октября и Европейский совет по международным отношениям (ECFR) в документе под названием "Защита экономического суверенитета Европы" предложил ответить на американские санкции визовыми ограничениями и замораживанием собственности.

Один из авторов этого документа, эксперт ECFR по вопросам внешней торговли Йонатан Хакенбройх (Jonathan Hackenbroich) объясняет эффективность американских санкций той доминирующей ролью, которую играет доллар в мировой экономике. Поэтому столь важным он считает укрепление евро. Европейскую валюту, заявил он в интервью DW, следует поднять на современный технологический уровень и дополнить цифровым вариантом.

Кроме того, Хакенбройх предлагает учредить крупный европейский экспортный банк, который мог бы сохранять открытыми финансовые каналы для третьих стран, оказавшихся под санкциями США. Еще одна идея эксперта - создание в ЕС специального ведомства, к компетенции которого относились бы все вопросы, связанные с мерами экономического принуждения.

Европейский механизм защиты от санкций "Северному потоку - 2" уже не поможет

Импульс для выработки предложений ECFR дал немецкий МИД. В конце октября его представитель Кристофер Бургер (Christofer Burger) объявил на правительственной пресс-конференции в Берлине о совместном с Францией и другими европейскими партнерами решении повысить устойчивость Европы на случай введения извне мер экономического принуждения. Предложения ECFR он назвал вкладом в предстоящие на этот счет дебаты в Германии и на уровне ЕС.

Разработка европейских механизмов защиты от санкций вряд ли будет иметь какое-либо значение для "Северного потока - 2". Эффект американских угроз уже налицо, говорит Франц Крахт из Засница. "На коммерческих переговорах, на которых речь идет о будущих проектах, - поделился он с DW, - эти санкционные угрозы играют существенную роль".
По материалам: Deutsche Welle
 

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