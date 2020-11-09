В Morgan Stanley оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в более 10 миллиардов долларов

Финансовые агломераты Morgan Stanley и Credit Suisse оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в более 10 миллиардов долларов в год.

Об этом пишет The Guardian.

В своих прогнозах банки предполагают, что людям придется вакцинироваться от COVID-19 ежегодно, как и от гриппа, а средняя цена за дозу вакцины составит 20 долл.

Аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон считает, что, если от коронавируса будет ежегодно прививаться столько же людей, сколько от гриппа, выручка фармкомпаний в США, Европе и других развитых странах составит 10 млрд долл в год.

По его оценке, стоимость производства дозы вакцины в 5-10 долл. Объем рынка будет зависеть от того, придется ли проводить вакцинирование ежегодно, а также от стоимости вакцины, и в мировом масштабе может достичь 25 млрд долл.

Между тем аналитик Credit Suisse Эван Сейгерман полагает, что только рынок США может составить 10 млрд долл исходя из цены на дозу вакцины Pfizer в 19,5 долл и предположения, что 330 млн человек получат по две дозы вакцины.