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Информация об агентстве
Эрдоган сменил главу Центробанка на фоне рекордного падения курса лиры
09:16 09.11.2020 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка страны Мурата Уйсала.
Об этом говорится в указе, опубликованном в правительственном вестнике Resmi Gazete.
На прошлой неделе курс турецкой лиры обновил рекордный минимум, он упал до 8,49 лира/$, прежний минимум (8,34 лиры) был зафиксирован 30 октября.
«Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с законодательством освобождается от занимаемой должности», - говорится в указе.
Новым главой Центробанка страны назначен Наджи Агбал. До этого он занимал пост главы стратегического и бюджетного управления администрации президента страны, а с 2015 по 2018 годы был министром финансов.
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