Отказ Швеции от карантина не привел к экономическому чуду – Bloomberg

Отказ от карантина не привел Швецию к экономическому чуду, экономика страны в третьем квартале выросла меньше, чем ожидалось, а крона упала по отношению к евро, пишет Bloomberg.

ВВП вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Опрошенные агентством экономисты предсказывали рост в 5%. Во втором квартале экономика сократилась на 8,6%.

"В 2020 году в Швеции будет не такая глубокая рецессия, чем в большинстве других стран, но есть признаки замедления деловой активности", - отмечают эксперты.

Сейчас число умерших от коронавируса в Швеции намного выше, чем в соседних странах. В отличие от них, Швеция никогда не вводила общенациональную изоляцию.

На сегодняшний день там зафиксировано 6002 смерти от этого заболевания.