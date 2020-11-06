ЕС на год продлил санкции против Турции за незаконное бурение в Средиземноморье

Совет ЕС на один год продлил ограничительные меры на несанкционированную деятельность Турции по бурению в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Совета.

Санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для юридических лиц.

Кроме того, лицам и структурам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто находится в списке. Сейчас под санкции подпадают два человека.

Режим санкций против незаконной буровой деятельности в Восточном Средиземноморье был введен в октябре 2019 года, когда ЕС подтвердил свою полную солидарность с Кипром относительно уважения его суверенитета и суверенных прав.

Напомним, 2 ноября Турция объявила, что ее судно сейсмической разведки продолжит исследования в акватории Эгейского моря, которую и Греция, и Турция считают своей. В Греции выразили возмущение этим шагом.

В тот же день МИД Турции обнародовал ответ, в котором назвал претензии Греции "необоснованными" и "максималистскими".

Несмотря на соглашение саммита ЕС от 2 октября, которое было направлено на то, чтобы убедить Анкару прекратить разведку природного газа в спорных водах, Турция в середине октября объявила о возобновлении исследований. Франция и Германия призвали Турцию прекратить провокации.

29 октября председатель Европейского совета Шарль Мишель после видеовстречи лидеров ЕС заявил, что в Евросоюзе возмущены провокациями президента Турции, но меры против страны не планируют обсуждать до саммита в декабре.