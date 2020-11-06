Финансовые новости
- |
- 06.11.20
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
17:22 06.11.2020 |
Европейский союз 5 ноября официально ввел персональные санкции против захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.
Соответствующее решение в пятницу опубликовано в Официальном журнале ЕС и начинает действовать немедленно.
2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на выборах президента Беларуси Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, но в санкционных списке не было фамилии Лукашенко, сообщает Европейская правда.
ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога. Однако уже 12 октября согласился ввести санкции против Лукашенко.
Кроме самого Лукашенко, ЕС добавил к санкционного списка его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеенко, прес-секретаря Наталью Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертелю, глава Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Миклашевича.
ЕС объяснил, что принял решение внести в санкционный список лично Лукашенко и еще 14 человек, учитывая серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.
Ранее сообщалось, что Украина находится в процессе присоединения к санкционному списка ЕС против Беларуси, в котором Александра Лукашенко нет.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина рассмотрит возможность санкций против Лукашенко после завершения процедуры в ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Верховная Рада или Конституционный суд. Кого первым распустит Зеленский
|Скрытая коалиция под бюджет: Зачем «Батькивщина» повторяет политические кульбиты Ляшко
|Судьба Кабмина и новое большинство в Раде. Короткие выводы из голосования за бюджет
|Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС на год продлил санкции против Турции за незаконное бурение в Средиземноморье
|Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
|Предметный разговор после «пинка»: Удастся ли Кулебе перезагрузить отношения с Венгрией
|Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир
|Греция объявила национальный локдаун на три недели
|Норвегия усилила коронавирусные меры, поскольку нынешних уже недостаточно
Это интересно
|Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах
|MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman
|Warcraft и Starcraft на смартфонах: Activision Blizzard хочет запустить все свои франшизы на мобильных устройствах
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
|Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля
|Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
|Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд