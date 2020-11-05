Греция объявила национальный локдаун на три недели

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в четверг трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Национальный локдаун начнется в субботу утром. Все магазины розничной торговли будут закрыты, а поездки между регионами будут запрещены.

Власть снова введет систему, которая обязывает граждан отправлять текстовые сообщения на правительственный номер, когда человек выходит из дома на работу, в магазин, к врачу или для занятий спортом.

Средние школы закроются и введут дистанционное обучение, тогда как детские сады и начальные школы останутся открытыми.

Мицотакис заявил, что всплеск новых случаев за последние пять дней "заставляет" его принять меры сейчас, а не ждать, что сработают недавно объявленные ограничения.

"Если бы правительство ожидало, а текущие меры не сработали, давление на больницы было бы невыносимым", - пояснил он.

Он также заявил, что правительство будет финансово поддерживать граждан, которые пострадают от нового карантина, отметив, что детали плана будут представлены министром финансов позже сегодня.

Напомним, власти Кипра объявили о новых ограничительных мерах на ближайшие три недели, включая ночной комендантский час.