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Дионисий Галикарнасский
Греция объявила национальный локдаун на три недели
17:28 05.11.2020 |
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в четверг трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Национальный локдаун начнется в субботу утром. Все магазины розничной торговли будут закрыты, а поездки между регионами будут запрещены.
Власть снова введет систему, которая обязывает граждан отправлять текстовые сообщения на правительственный номер, когда человек выходит из дома на работу, в магазин, к врачу или для занятий спортом.
Средние школы закроются и введут дистанционное обучение, тогда как детские сады и начальные школы останутся открытыми.
Мицотакис заявил, что всплеск новых случаев за последние пять дней "заставляет" его принять меры сейчас, а не ждать, что сработают недавно объявленные ограничения.
"Если бы правительство ожидало, а текущие меры не сработали, давление на больницы было бы невыносимым", - пояснил он.
Он также заявил, что правительство будет финансово поддерживать граждан, которые пострадают от нового карантина, отметив, что детали плана будут представлены министром финансов позже сегодня.
Напомним, власти Кипра объявили о новых ограничительных мерах на ближайшие три недели, включая ночной комендантский час.
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