Норвегия усилила коронавирусные меры, поскольку нынешних уже недостаточно

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг представила в четверг значительное усиление коронавирусных ограничений в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По словам Солберг, в связи с эпидемической ситуацией меры, объявленные правительством в прошлом месяце, уже недостаточны.

"У нас нет времени ждать и смотреть, достаточно ли тех мер, которые мы ввели на позапрошлой неделе. Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать изоляции", - сказала она.

Согласно нововведениям, всем жителям рекомендуется как можно дольше оставаться дома. В отношении людей из групп риска следует сохранять двухметровую социальную дистанцию.

Не более 20 человек имеют право посещать частные мероприятия в общественных местах. Если на закрытых мероприятиях нет фиксированной рассадки, допускаются 50 человек, с фиксированной рассадкой - 200.

После полуночи начинает действовать общенациональный запрет на подачу алкоголя.

Всех несущественных зарубежных поездок следует избегать. Люди, прибывающие из "красных" стран, должны представить обязательный отрицательный тест на коронавирус.

Прибывшие без постоянного адреса проживания в Норвегии или без причины трудоустройства должны пройти 10-дневный карантин и сдать тест на коронавирус. Последнее означает, что члены семьи, посещающие родственников в Норвегии, должны находиться на карантине в течение десяти дней в назначенном отеле.

Новые меры должны быть пересмотрены до Рождества.

На прошлой неделе в Норвегии было зафиксировано 3118 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 1718 неделей ранее.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивное число случаев COVID-19 в Норвегии за 14 дней на 100 000 жителей по состоянию на среду составило 88,8, что является третьим самым низким показателем в Европе после Финляндии и Эстонии.