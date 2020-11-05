Финансовые новости
- |
- 05.11.20
- |
- 20:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Норвегия усилила коронавирусные меры, поскольку нынешних уже недостаточно
17:25 05.11.2020 |
Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг представила в четверг значительное усиление коронавирусных ограничений в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
По словам Солберг, в связи с эпидемической ситуацией меры, объявленные правительством в прошлом месяце, уже недостаточны.
"У нас нет времени ждать и смотреть, достаточно ли тех мер, которые мы ввели на позапрошлой неделе. Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать изоляции", - сказала она.
Согласно нововведениям, всем жителям рекомендуется как можно дольше оставаться дома. В отношении людей из групп риска следует сохранять двухметровую социальную дистанцию.
Не более 20 человек имеют право посещать частные мероприятия в общественных местах. Если на закрытых мероприятиях нет фиксированной рассадки, допускаются 50 человек, с фиксированной рассадкой - 200.
После полуночи начинает действовать общенациональный запрет на подачу алкоголя.
Всех несущественных зарубежных поездок следует избегать. Люди, прибывающие из "красных" стран, должны представить обязательный отрицательный тест на коронавирус.
Прибывшие без постоянного адреса проживания в Норвегии или без причины трудоустройства должны пройти 10-дневный карантин и сдать тест на коронавирус. Последнее означает, что члены семьи, посещающие родственников в Норвегии, должны находиться на карантине в течение десяти дней в назначенном отеле.
Новые меры должны быть пересмотрены до Рождества.
На прошлой неделе в Норвегии было зафиксировано 3118 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 1718 неделей ранее.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивное число случаев COVID-19 в Норвегии за 14 дней на 100 000 жителей по состоянию на среду составило 88,8, что является третьим самым низким показателем в Европе после Финляндии и Эстонии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обмен имитациями: Почему новый план Кравчука — не новый, а выборов в ОРДЛО весной не будет
|Разведение сил: Что за новые «зоны безопасности» согласовали на Донбассе
|Пять сценариев для Зеленского. От переговоров с Порошенко до локдауна КС
|Виталий Портников: Может ли Зеленский просто распустить парламент указом, как он это уже делал в 2019 году в нарушение закона?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир
|Греция объявила национальный локдаун на три недели
|Норвегия усилила коронавирусные меры, поскольку нынешних уже недостаточно
|Совет ЕС и Европарламент договорились привязать выплаты из бюджета к верховенству права
|ЕС утвердил условия участия третьих стран в совместных оборонных проектах
|МВФ и Всемирный банк из-за коронавируса перенесли осеннюю встречу-2021 на год
Это интересно
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
|Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля
|Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
|Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд
|Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
|На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд
|Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter