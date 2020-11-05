ЕС утвердил условия участия третьих стран в совместных оборонных проектах

Совет ЕС установил общие условия, при которых страны, не входящие в союз, могут быть приглашены к участию в отдельных проектах оборонного сотрудничества в рамках программы PESCO.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"Благодаря сегодняшнему решению к участию могут быть приглашены третьи государства, которые могут придать вес проекту PESCO, если они соответствуют ряду политических, материальных и правовых условий", - говорится в заявлении.

Например, страна, подающая заявку на проект, должна разделять ценности, на которых основан ЕС, не должна противоречить интересам безопасности и обороны ЕС и его государств-членов, а также имеет соглашение об обмене секретной информацией с ЕС среди прочего.

На практике, после того, как третье государство подает заявку на участие в конкретном проекте PESCO, участники проекта должны будут единогласно договориться, отвечает ли этот запрос всем условиям, и сообщить об этом Совету и Высокому представителю. Совет должен принять окончательное решение о том, соответствует ли участие третьего государства в проекте необходимым условиям.

Как только третье государство будет принято, члены проекта договариваются об административном соглашении с этим третьим государством, определяя дату начала, продолжительность, прекращение и этапы участия.

Решение также включает механизм пересмотра, который позволит периодически проверять, продолжает ли участник третьего государства выполнять условия.

Ранее сообщалось, что ЕС разрешит не членам блока, таким как Великобритания и Соединенные Штаты, участвовать в будущих совместных оборонных проектах ЕС, но только в исключительных случаях.

После выхода Британии из ЕС появились сомнения, сможет ли она принять участие в новом оборонном пакте ЕС, известном как постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), цель которого - помочь ЕС финансировать, развивать и развертывать вооруженные силы вместе.

Эти сомнения еще в июне 2018 года завели в тупик усилия по оборонной интеграции ЕС, начатые с большой помпой в декабре 2017 года, отчасти для того, чтобы продемонстрировать единство после Brexit.

В мае этого года Европейская комиссия выступила с долгожданным предложением выделить 8 млрд евро из своего следующего бюджета на новый дополнительный оборонительный фонд ЕС, поддерживая франко-немецкое стремление углубить военное сотрудничество между странами ЕС, которые уже давно занимаются независимыми проектами.