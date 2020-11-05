Кипр усилил коронавирусные ограничения: комендантский час и обязательные маски

Власти Кипра объявили о новых ограничительных мерах, направленных на сдерживание роста уровня коронавирусной инфекции, включая ночной комендантский час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Отмена большинства ограничительных мер, к сожалению, привела к самоуспокоенности и иллюзии, что мы наконец справились с опасностью", - сказал президент Никос Анастасиадес в публичном обращении.

Начиная с пятницы, комендантский час будет действовать с 23:00 до 5 утра, тогда как бары, кафе, рестораны и культурные центры должны будет закрываться в 22.30. Меры будут действовать до конца ноября.

Использование масок для лица будет обязательным на открытом воздухе и в общественных помещениях для всех людей старше 12 лет, по крайней мере до середины января. Кинотеатры и театры будут продолжать работать с 50-процентной заполняемостью.

Супермаркеты, другие розничные точки продажи продуктов питания и аптеки смогут обслуживать пенсионеров и людей с ограниченными возможностями только с момента открытия до 9 утра и с 13:00 до 14:00.

Средиземноморский остров справился с пандемией первой волны лучше, чем многие другие страны, и относительно осторожно открылся для туристов. Однако случаи инфицирования выросли в среднем с пары десятков в день до сотен с середины октября.