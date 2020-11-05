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Кипр усилил коронавирусные ограничения: комендантский час и обязательные маски
12:34 05.11.2020 |
Власти Кипра объявили о новых ограничительных мерах, направленных на сдерживание роста уровня коронавирусной инфекции, включая ночной комендантский час.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Отмена большинства ограничительных мер, к сожалению, привела к самоуспокоенности и иллюзии, что мы наконец справились с опасностью", - сказал президент Никос Анастасиадес в публичном обращении.
Начиная с пятницы, комендантский час будет действовать с 23:00 до 5 утра, тогда как бары, кафе, рестораны и культурные центры должны будет закрываться в 22.30. Меры будут действовать до конца ноября.
Использование масок для лица будет обязательным на открытом воздухе и в общественных помещениях для всех людей старше 12 лет, по крайней мере до середины января. Кинотеатры и театры будут продолжать работать с 50-процентной заполняемостью.
Супермаркеты, другие розничные точки продажи продуктов питания и аптеки смогут обслуживать пенсионеров и людей с ограниченными возможностями только с момента открытия до 9 утра и с 13:00 до 14:00.
Средиземноморский остров справился с пандемией первой волны лучше, чем многие другие страны, и относительно осторожно открылся для туристов. Однако случаи инфицирования выросли в среднем с пары десятков в день до сотен с середины октября.
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