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В Турции оштрафовали Facebook, Twitter и другие соцсети
16:59 04.11.2020 |
После того как в Турции вступил в силу новый закон об ужесточении регулирования социальных сетей, на целый ряд компаний, в частности Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Youtube и TikTok, наложены крупные штрафы. Как сообщил в среду, 4 ноября, замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Сайан, каждая из соцсетей оштрафована на 10 миллионов лир (около 1 млн евро) за то, что они не назвали в назначенный срок своего местного представителя.
Турецкий парламент принял в конце июля закон, который усиливает контроль над социальными сетями - если в Турции их посещают более 1 миллиона пользователей в день, то они должны открыть местный филиал и назначить представителя, обладающего турецким гражданством. Если это требование не будет выполнено, трафик популярных соцсетей может быть ограничен судом на 95 процентов.
Закон также обязывает платформы в течение 48 часов реагировать на запросы по удалению или блокированию контента.
Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее осудила действия официальной Анкары, указав, что социальные медиа являются "последним убежищем критической журналистики в Турции". Правозащитники расценили законопроект как единственный ответ "политически ослабленного" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на жесткую критику в интернете. По оценке "Репортеров без границ", Facebook пользуются 37 млн жителей Турции, а Twitter - 16 млн.
Разработке и принятию законодательной инициативы предшествовал инцидент, случившийся с членами семьи Эрдогана: дочь президента Эзра Эрдоган и ее муж Берат Альбайрак, занимающий пост министра финансов Турции, сообщили в Twitter о рождении своего четвертого ребенка, на что многие пользователи отреагировали градом насмешек и оскорблений. Президента Турции эта реакция привела в ярость, и он объявил о предстоящем ужесточении правил пользования социальными платформами.
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