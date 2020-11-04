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Одновременно с выборами президента два штата США легализовали марихуану
13:37 04.11.2020 |
Избиратели в Нью-Джерси и Аризоне легализовали марихуану для использования в рекреационных целях, а в Орегоне одобрили первое в стране терапевтическое применение псилоцибина, галлюциногенного препарата, известного как "волшебные грибы".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Избиратели в Нью-Джерси и Аризоне одобрили меры по легализации марихуаны для рекреационного использования.
Южная Дакота была готова разрешить препарат как для медицинского, так и для рекреационного использования - по результатам подсчета почти 90% участков, избиратели поддержали это предложение. Предложение легализовать медицинскую марихуану также появилась в штате Миссисипи.
С 1996 года 33 других штата и округ Колумбия разрешили медицинскую марихуану, 11 одобрили ее рекреационное использование и 16 - декриминализировали простое хранение травки.
Псилоцибин, галлюциноген, также известный в сыром виде как "волшебные грибы", был одобрен избирателями штата Орегон для терапевтического использования взрослыми. Сторонники закона о псилоцибиновых услугах ссылались на исследования, показывающие преимущества препарата в качестве лечения тревожных расстройств и других психических заболеваний.
Меры по употреблению наркотиков входили в число более чем ста вопросов, вынесенных на голосование в день выборов президента США, включая права на аборты и налоги.
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