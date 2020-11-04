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Выборы в США: Трамп лидирует во всех шести ключевых штатах
08:10 04.11.2020 |
Республиканец Дональд Трамп побеждает демократа Джо Байдена во всех шести так называемых ключевых штатах, где до последнего неизвестно, какая партия и кандидат победит на выборах.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные подсчета голосов издания Politico.
Трамп выиграл во Флориде (29 голосов выборщиков) с преимуществом в 3%, в Джорджии (16 голосов) посчитано 76% бюллетеней и действующий президент уверенно побеждает - 8% преимущества.
В Айове (6 голосов) посчитано 88% бюллетеней и преимущество Трампа над Байденом составляет 6%, в Северной Каролине (15 голосов) после подсчета 94% бюллетеней Трамп лидирует в 2%.
В Техасе (38 голосов) его преимущество составляет 6%, хотя там посчитано 78% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней и Трамп лидирует с отрывом в 8%.
Байден сохраняет шансы на победу без голосов выборщиков из этих штатов, но только с незначительным отрывом.
Для победы на выборах кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.
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