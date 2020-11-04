Экономика, а не коронавирус больше всего определяла выбор американцев - опрос

Согласно предварительному экзит-полу, проведенному Edison Research, около трети избирателей в США заявили, что экономика стала для них самым важным вопросом при выборе кандидата на пост президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Только примерно 2 из 10 опрошенных заявили, что ключевыми в их выборе стали коронавирус или расовое неравенство.

Еще меньше людей принимали во внимание проблему преступности или политику здравоохранения.

Для сторонников Трампа важнейшей проблемой стала экономика - ее назвали примерно 6 из 10 опрошенных.

Примерно треть сторонников Байдена заявили, что расовое неравенство стало важнейшим вопросом для их голосования, в то время как немного меньше опрошенных называли пандемию.

Предварительные данные опроса от Edison Research показали, что избиратели примерно разделились во мнениях, что важнее: сдержать коронавирус или восстановить экономику.

Результаты показывают, что незначительное большинство избирателей считает важным сдержать коронавирус, даже если это вредит экономике.

4 из 10 заявили, что экономика важнее, даже если это означает, что это вредит усилиям по сдерживанию вируса.