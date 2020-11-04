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Экономика, а не коронавирус больше всего определяла выбор американцев - опрос
08:06 04.11.2020 |
Согласно предварительному экзит-полу, проведенному Edison Research, около трети избирателей в США заявили, что экономика стала для них самым важным вопросом при выборе кандидата на пост президента.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.
Только примерно 2 из 10 опрошенных заявили, что ключевыми в их выборе стали коронавирус или расовое неравенство.
Еще меньше людей принимали во внимание проблему преступности или политику здравоохранения.
Для сторонников Трампа важнейшей проблемой стала экономика - ее назвали примерно 6 из 10 опрошенных.
Примерно треть сторонников Байдена заявили, что расовое неравенство стало важнейшим вопросом для их голосования, в то время как немного меньше опрошенных называли пандемию.
Предварительные данные опроса от Edison Research показали, что избиратели примерно разделились во мнениях, что важнее: сдержать коронавирус или восстановить экономику.
Результаты показывают, что незначительное большинство избирателей считает важным сдержать коронавирус, даже если это вредит экономике.
4 из 10 заявили, что экономика важнее, даже если это означает, что это вредит усилиям по сдерживанию вируса.
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