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В Польше скандальное решение суда об абортах не вступило в силу несмотря на дедлайн
23:50 03.11.2020 |
В Польше на фоне массовых протестов не опубликовали в официальной прессе скандальное решение Конституционного трибунала по поводу абортов, хотя в соответствии с законом это должно было произойти не позднее чем 2 ноября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
Официальная публикация решения означала бы, что оно вступило в силу и стало юридически обязательным актом.
Пока неизвестно, когда решение будет опубликовано и будет ли оно опубликовано вообще.
Глава администрации канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что публикация зависит от правительственного центра законодательства. Он также признал, что решение Конституционного трибунала должны быть опубликованы.
Однако, по его словам, сейчас идет обсуждение президентских предложений "и хорошо бы дать себе время для диалога и выработки новой позиции по этому вопросу в этой сложной для всех ситуации, которая вызывает много эмоций", сказал он.
Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий из правящей партии "Право и справедливость" призвал протестующих в понедельник принять участие в переговорах и не пытаться урегулировать разногласия на улице из-за риска распространения COVID-19.
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