Финансовые новости
- |
- 02.11.20
- |
- 20:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Гонконге задержаны семь оппозиционных политиков
11:52 02.11.2020 |
В Гонконге задержаны семь оппозиционных политиков, в том числе четыре действующих депутата Законодательного совета, сообщила местная полиция в воскресенье, 1 ноября.
По ее версии, задержанные имели отношение к беспорядкам в парламенте этого специального административного района Китая в начале мая. Шести мужчинам и одной женщине грозят до 12 месяцев тюрьмы. Левоцентристская либеральная Демократическая партия уже осудила задержания.
Протесты в парламенте
Протесты в законодательном органе 8 мая вспыхнули после того, как глава пропекинской партии Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга Старри Ли была избрана председателем одного из ключевых комитетов парламента, который отвечает, в частности, за проверку конституционности законопроектов. Оппозиционные депутаты начали высказывать недовольство избранием Ли, бросать бумаги и подняли в знак несогласия плакаты с надписью "злоупотребление властью".
Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент в составе 70 депутатов. Более половины депутатского корпуса (40 законодателей) избирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину (30 депутатов) выдвигают из представителей по большей части провластно настроенных отраслевых сообществ по профессиональному признаку.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ТКГ тасует дорожные карты: Чем навредят Украине «15 требований» сепаратистов
ТОП-НОВОСТИ
|Война с «чертями» из КС. Как окно возможностей может придавить Зеленского
|Конституционный кризис: Почему эта неделя — решающая для Зеленского
|Итоги местных выборов: Расцвет феодализма, конец «третьей силы», вскоре — война за землю
|В Совете Европы предупредили Киев о последствиях законопроекта Зеленского о КСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турция возобновила исследования в Восточном Средиземноморье, в Греции возмущены
|Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
|В Гонконге задержаны семь оппозиционных политиков
|Несколько стран Европы введут повторный локдаун в начале ноября
|Поражение Саакашвили: почему выборы в Грузии не стали реваншем экс-президента
|Додон проигрывает в первом туре выборов президента Молдовы
Это интересно
|Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
|Tiffany снизила цену - ее приобретет LVMH за $15,8 миллиарда
|Костюм от Zozo позволит измерить параметры тела для заказов одежды онлайн
|Jaguar E-Pace пережил обновление и стал мощнее
|Американский регулятор не смог доказать в суде, что Qualcomm нарушала антимонопольное законадательство
|Microsoft представила холодильник Xbox Series X Fridge
|AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен