Корея вслед за Японией объявила «углеродную нейтральность» через 30 лет

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пообещал, что его страна достигнет нулевого выброса углекислого газа к 2050 году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Власти Южной Кореи намерены привлечь к инициативе под названием «Новый зеленый курс» 8 триллионов вон (7 миллиардов долларов) и полностью перевести промышленность на возобновляемые источники энергии.

В рамках нового курса планируется реконструкция общественных зданий, создание городских лесов, переработка отходов и т. п. Также Южная Корея ожидает, что уже к 2025 году по дорогам страны будут ездить 1 миллион 130 тысяч электрокаров и 200 тысяч так называемых водородных автомобилей.

Отмечается, что в настоящее время у Южной Кореи одни из самых высоких показателей выброса диоксида углерода в регионе.

Как сообщал Укринформ, Япония заявила о планах стать «углеродно нейтральной» страной к 2050 году.