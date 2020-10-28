Эрдоган осудил российские авиаудары на северо-западе Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил российские авиаудары в отношении протурецких сил в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Москва не стремится к достижению "устойчивого мира и стабильности" в Сирии, заявил он в среду, 28 октября.

Одновременно Эрдоган пригрозил новой операцией на территории Сирии, где турецкие подразделения уже контролируют приграничные регионы. Если "террористы" не покинут север Турции, то у Анкары будут "законные основания" в любой момент принять меры, предупредил турецкий лидер.

Российские авиаудары в провинции Идлиб

В результате российских авиаударов в сирийской провинции Идлиб 26 октября погибли не менее 78 бойцов-исламистов, союзных Турции, сообщила оппозиционная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека". По ее данным, еще около ста человек были ранены, многие находятся в критическом состоянии. Ударам ВВС России подвергся военный лагерь исламистской группировки "Файлак аш-Шам" близ населенного пункта Харим неподалеку от границы с Турцией. В этом лагере проходят подготовку бойцы группировки. В ближайшие дни часть из них должна была завершить обучение.

В начале 2019 года сирийская армия при поддержке России начала масштабное наступление с целью вернуть под контроль президента Башара Асада провинцию Идлиб - последний в Сирии регион, все еще контролируемый повстанцами и джихадистами. С тех пор Идлиб, спасаясь от боев, покинули, по оценкам, 1,4 млн человек. Россию и Асада неоднократно обвиняли в прицельном нанесении ударов по гражданским объектам, таким как школы и больницы.