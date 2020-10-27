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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выборы президента США: главные темы избирательной кампании

08:58 27.10.2020 |

Мир

 

3 ноября в Соединенных Штатах будет избран президент страны. Как проголосуют американцы, во многом зависит от их отношения к пяти следующим ключевым вопросам этой избирательной кампании.

Коронавирус

Перед президентскими выборами в США пандемия COVID-19 стала в местных СМИ доминирующей темой. К 20 октября число заразившихся коронавирусом с начала пандемии перевалило в стране отметку в 8,3 млн человек, а умерли от COVID-19 более 220 тысяч. В то же время безработица в США поднялась на рекордный уровень со времени Великой депрессии. В этой ситуации вопрос о том, преуспел ли действующий президент США Дональд Трамп в борьбе с коронавирусной инфекцией, расколол американское общество.

Как отметил в интервью DW Эшвин Васан, врач и доцент Медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке, "нынешние выборы станут референдумом о том, что было сделано за прошедшие восемь-девять месяцев, а именно: сумела ли нынешняя власть разработать план по борьбе с коронавирусом и выполнить его".

Сегодня американские консерваторы утверждают, что без действий Трампа ситуация была бы гораздо более драматичной. В свою очередь, либералы заявляют, что тысячи жителей США остались бы живы, если ограничения, направленные на борьбу с пандемией, были бы введены раньше и являлись бы более строгими.

Здравоохранение в США

Вопросы здравоохранения вышли в предвыборной борьбе на первый план после того, как Трамп номинировал верующую католичку и убежденную противницу абортов Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда, освободившийся после смерти отличавшейся либеральными убеждениями судьи Рут Бейдер Гинзбург.

Ожидается, что вскоре после выборов Верховный суд США примет решение о том, будет ли отменен закон о доступном медицинском обслуживании (также известный как Obamacare, поскольку был принят во время президентства Барака Обамы). Отменить этот закон Трамп пытается с момента своего вступления в должность президента.

Пока Барретт не высказалась определенно о том, выступает ли она за этот закон или против него, однако в прошлом она Obamacare неоднократно критиковала.

Аборты в США

С темой здравоохранения непосредственно связан и вопрос абортов. По словам доцента кафедры политологии Университета Индианаполиса Лауры Меррифилд Уилсон, этот вопрос может даже стать определяющим в нынешней президентской гонке. Проблема законности абортов играет важную роль в глазах твердого электората Трампа - белых протестантов. Несмотря на то, что доля их в населении США составляет лишь 15 процентов, они очень активно участвуют в голосовании. Так, на президентских выборах 2016 года, согласно экзитполам, эта группа составила четверть от всех проголосовавших граждан.

Сам Трамп является убежденным противников абортов. Он был первым президентом США, который, еще находясь в должности, принял участие в акции против абортов под названием March for Life.

По словам Уилсон, для либеральных избирателей проблема легального прерывания беременности не менее важна: "В рядах Демократической партии есть крупное движение сторонников абортов". Его члены ожидают, что в случае победы на выборах Джо Байден может номинировать в Верховный суд судью, разделяющего позиции сторонников легальных абортов.

Восстановление экономики США после пандемии

До начала пандемии экономика США переживала бум. Однако после первых локальных локдаунов в марте предприятия малого бизнеса по всей стране были вынуждены закрыться. К середине апреля 23 млн американцев числились безработными. Это соответствует уровню безработицы в 14,7 процентов.

Для сравнения: двумя месяцами ранее этот показатель составлял в США 3,5 процента. Для Трампа это серьезная проблема. Ведь на протяжении своих первых трех лет в Белом доме он неоднократно превозносил успешное развитие экономики под его руководством. Теперь же Трамп пытается убедить избирателей в том, что именно он сможет снова добиться экономического роста.

В свою очередь, соперник Трампа на выборах от Демократической партии Джо Байден находится в более выигрышной ситуации. Он обещает, что благодаря его программе под названием Build Back Better ("Отстроим вновь и сделаем лучше") рабочий и средний класс в Америке окажется в более выгодных условиях, чем те, которые он получит, останься Трамп у власти еще на четыре года.

Проблемы расовой дискриминации

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года во время задержания его полицией в Миннеаполисе привела к подъему движения в защиту прав афроамериканцев Black Lives Matter (BLM). Как пояснила в интервью DW Лаура Меррифилд Уилсон, связанные с расизмом конфликты были частью американской истории еще со времен, когда первые рабы высадились на берегах Новой Англии. Однако этим летом, по оценке Уилсон, страсти достигли поистине "исторических масштабов".

Как белые, так и черные американцы протестуют не только против полицейского насилия, но и против того, что они воспринимают как "системный расизм". При этом они призывают к тому, чтобы провести реформу полиции или даже прекратить ее финансирование. В свою очередь, критики движения BLM обращают внимание на насилие, вспышки которого происходили в ряде городов, где проходили протесты.

Президент Трамп назвал "символом ненависти" сам лозунг "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") и пообещал восстановить закон и порядок на американских улицах. По словам Лауры Меррифил Уилсон, эта позиция приводит в ярость противников движения BLM, однако помогает Трампу снискать дополнительные симпатии у его традиционного электората. Подобные заявления могут мобилизовать избирателей Республиканской партии, а также американцев без четко выраженных политических симпатий, которые склоняются к правым взглядам, считает она.

В свою очередь, сторонники Байдена заявляют, что поведение Трампа лишь подливает масла в огонь конфликта - вместо того, чтобы способствовать примирению.
По материалам: Deutsche Welle
 

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