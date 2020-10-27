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Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов
08:48 27.10.2020 |
В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов.
В Варшаве демонстранты перекрыли основные перекрестки города, примерно на час заблокировав движение автомобилей и трамваев.
Некоторые люди вышли на улицы с транспарантами, на которых было написано: "Хотелось бы сделать аборт правительству".
Для страны, где католическая церковь имеет сильное влияние, подобные выступления - явление крайне необычное.
Ранее конституционный суд страны признал неконституционным положение, в котором разрешалось проводить аборты в случае инвалидности плода.
Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.
За день в стране протестующие перекрывали дороги в 50 городах. В воскресенье в Варшаве демонстранты врывались на службы в церквях и наносили граффити на здания храмов.
На прошлой неделе суд устранил одну из немногих лазеек в законе, которые давали женщинам в Польше возможность сделать аборт.
Таким образом, прерывание беременности отныне разрешено, лишь если оплодотворение произошло во время изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.
Вопрос абортов глубоко расколол польское общество. В 2014 году опрос общественного мнения показал, что 65% поляков не поддерживают аборты. 27% не видят в них ничего предосудительного, и 8% опрошенных не определились с позицией по этому вопросу.
Но уже несколько лет большинство респондентов указывают в опросах, что выступают против ужесточения закона.
Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, однако группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди полячек, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80-120 тыс.
Протесты также прошли у посольств Польши в Лондоне и Киеве.
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