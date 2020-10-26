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Под санкции США попал российский ЦНИИ химии и механики
09:56 26.10.2020 |
Министерство финансов США объявило о введении санкций против расположенного в Москве Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) в связи с причастностью учреждения к разработке вредоносной программы Triton, используемой для кибератак, говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства в пятницу, 23 октября.
Как уточняется в документе, "вредоносная программа Triton, в разработках открытого исходного кода известная также как TRISIS и HatMan, создана для целенаправленных атак на системы промышленной безопасности". В 2017 году она использовалась для кибератаки на расположенное на Ближнем Востоке нефтехимическое предприятие, а "контролируемый российским государством" ЦНИИХМ оказал поддержку хакерам, предоставив "специализированные инструменты".
США обвиняют власти РФ в кибератаках
Также уточняется, что в 2019 году разработчики вредоносной программы Triton "проверяли на наличие уязвимостей не менее 20 электроэнергетических предприятий в США".
"Правительство России продолжает вести опасную киберактивность, направленную против США и их союзников", - цитируется в документе министр финансов США Стивен Мнучин. Американская администрация продолжит "активно защищать жизненно необходимую инфраструктуру США от любых попыток ей навредить".
Решения Минфина основывается на законе CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций", с этого момента все активы ЦНИИХМ в США должны быть заморожены, а гражданам США запрещается иметь с ним деловые отношения.
ЦНИИХМ - сосед НЦ "Сигнал"
Между тем, ЦНИИХМ расположен в Москве в том же комплексе зданий, что и научный центр "Сигнал", в котором могут вестись разработки химического оружия, о чем сообщалось в опубликованных в тот же день результатах расследования групп The Insider и Bellingcat, "Радио Свобода" и немецкого издания Der Spiegel. Разработки НЦ "Сигнал" могли быть использованы для отравления Алексея Навального, в организме которого обнаружили следы нервно-паралитического вещества "Новичок".
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