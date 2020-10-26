Финансовые новости
- |
- 26.10.20
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Франция отзывает посла в Турции из-за слов Эрдогана о психике Макрона
09:20 26.10.2020 |
Франция отзывает своего посла из Анкары для консультаций в связи с "неприемлемыми" высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне. Об этом в Париже сообщили в субботу, 24 октября.
Ранее, говоря об отношении Макрона к мусульманам и исламу, Эрдоган заявил на съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития, что президенту Франции необходимо "лечиться". "Какая проблема у человека по имени Макрон с исламом и мусульманами?" - задался вопросом Эрдоган, комментируя реакцию главы французского государства на жестокое убийство учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда из журнала Charlie Hebdo. По мнению французских властей, мотивом этого убийства был "исламистский сепаратизм".
"Что еще можно сказать главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и ведет себя так по отношению к миллионам людей, живущих в его стране и исповедующих иную веру?" - заявил Эрдоган. При этом он порекомендовал Макрону "проверить свое психическое здоровье" и заявил, что сомневается в том, что того переизберут на пост президента в 2022 году.
Реакция Парижа на слова Эрдогана о психическом здоровье Макрона
Спустя несколько часов Париж отреагировал на это выступление следующим заявлением: "Комментарии президента Турции неприемлемы. Грубость и эксцессы - это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, потому что он опасен во всех отношениях".
Кроме того, представитель Елисейского дворца, пожелавший остаться неназванным, указал, что Франция приняла к сведению "отсутствие соболезнований и выражений поддержки" со стороны Эрдогана после убийства Самюэля Пати.
21 октября Эмманюэль Макрон назвал погибшего учителя "тихим героем", убитым "трусами", поскольку он "воплощал собой республику". "Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", - подчеркнул президент Франции. Власти приняли решение посмертно наградить Пати орденом Почетного легиона.
Причины конфликтов между Францией и Турцией
Франция и Турция являются союзниками по НАТО, однако отношения двух стран находятся сейчас в напряженной фазе. Причинами для ухудшения двусторонних связей стали, кроме прочего, военные конфликты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Недавно Макрон обвинил Анкару в том, что она нарушает свои обязательства, усиливая военное присутствие в Ливии и отправляя джихадистов из Сирии в регион Нагорного Карабаха.
Кроме того, Франция поддержала Кипр и Грецию в конфликте с Турцией из-за разведывательных работ последней по поиску месторождений газа в акватории Средиземного моря.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Новая опасность популизма
|Итоги выборов. Что дальше будет делать Зеленский?
|Война беспилотников. Как Украина может использовать на Донбассе опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе
|«Корона» уже жмет. Когда Путин сольет Пушилина под предлогом двухсторонней пневмонии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США задействует ИИ технологии Google для отслеживания мигрантов
|Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков
|Под санкции США попал российский ЦНИИ химии и механики
|Франция отзывает посла в Турции из-за слов Эрдогана о психике Макрона
|Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США
|Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку
Это интересно
|Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года
|Honda откажется от бензиновых автомобилей уже в 2022 году
|Tesla начали оснащать полноценным автопилотом
|Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года
|Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч
|iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G
|Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы