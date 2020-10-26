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Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США
09:07 26.10.2020 |
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Россию главной угрозой стране на мировой политической арене. Об этом политик заявил в воскресенье, 25 октября, в интервью телеканалу CBS.
"Я думаю, что самая большая угроза для США в плане нарушения нашей безопасности и наших союзов - это Россия", - сказал Байден в программе "60 минут". В том же интервью бывший вице-президент США заявил, что "Путин старается изо всех сил" распространить дезинформацию о нем. Китай же Байден он назвал самым серьезным конкурентом для своей страны.
Что касается действующего президента США Дональда Трампа, то, по его мнению, главной угрозой для США в мире является именно Китай. "Они - противники, они - конкуренты, они - во многих отношениях враги", - цитирует слова Трампа о Китае агентство dpa. Кроме прочего, Трамп возлагает на КНР ответственность за распространение коронавируса на планете и называет сам вирус "китайским".
Отношение Трампа к России противоречиво. С одной стороны, по мнению американских спецслужб, Россия могла быть причастной к тому, чтобы с помощью хакерских атак на компьютеры в штабе соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон помочь ему избраться. С другой стороны, правительство Трампа наложило на Россию целый ряд санкций.
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