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Турция провела испытания российских комплексов С - 400 несмотря на сопротивление США
16:52 23.10.2020 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна провела испытания российских комплексов С-400 и мнение США по этому поводу Анкару не волнует.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
"Испытания C-400 были правильными, Ми их провели. Подход Америки к этому вопросу определенно не является для нас обязательным" - сказал Эрдоган.
Он отметил, что у Греции есть системы С-300, и она их использует. "Выступает ли Америка против?"- отметил президент Турции.
"Тот факт, что здесь есть российское оружие, их беспокоит. Мы полны решимости продолжать собственную политику", - подчеркнул Эрдоган.
Напомним, комитет Сената США по вооруженным силам уполномочил ВВС США сохранить шесть новых истребителей F-35, изначально проданных Турции.
Самолеты не были доставлены Турции из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже США исключили Турцию из программы F-35 после покупки С-400.
Как известно, Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставкам второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.
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