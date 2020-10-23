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АНАЛИТИКА

Благосостояние домохозяйств мира остается стабильным в 2020г, несмотря на потрясения - Credit Suisse

09:22 23.10.2020 |

Мир

 

Благосостояние домохозяйств во всем мире остается стабильным в 2020 году, несмотря на экономические потрясения, сообщается в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

Чистая стоимость домохозяйств в мире за январь-март текущего года сократилась на $17,5 трлн (на 4,4%) из-за негативного влияния последствий пандемии COVID-19 на стоимость активов. Действия, предпринятые правительствами и центральными банками, позволили обратить это падение вспять. С марта начался отскок фондовых рынков, а цены на жилье выросли. К июню мировое благосостояние на $1 трлн (на 0,25%) превышало отметку, которая была в начале года.

"Однако сокращение ВВП и рост долга приведут к долгосрочному ущербу, поэтому объем благосостояния в течение ближайших нескольких лет, скорее всего, будет снижаться", - отмечается в сообщении.

Если бы не пандемия, то, по приблизительным оценкам, мировое благосостояние в расчете на одного взрослого человека возросло бы с $77,3 тыс. в начале года до $78,4 тыс. к концу июня. Вместо этого пандемия привела к снижению среднего уровня благосостояния до $76,9 тыс.

В 2019 году общее мировое благосостояние достигло $36,3 трлн, а в расчете на душу населения достигло $77,3 тыс., что на 8,5% больше, чем в 2018 году. Как следствие, мир оказался лучше подготовленным к издержкам, вызванным COVID-19 в 2020 году.

По сравнению с ожиданиями, высказывавшимися до вспышки коронавирусной инфекции, общемировое благосостояние сократилось на $7,2 трлн, или на $1,4 тыс. на взрослого человека.

Наиболее пострадавшим регионом стала Латинская Америка, где девальвация валют усилила сокращение ВВП, что привело к снижению совокупного благосостояния в долларовом эквиваленте на 12,8%. Пандемия свела на нет ожидаемый рост в Северной Америке и привела к потерям во всех других регионах, за исключением Китая и Индии.

Среди основных глобальных экономик уровень благосостояния Великобритании снизился сильнее, чем у остальных.

Одним из основных результатов этого года стал рост объема сбережений в связи с карантинными мерами и другими ограничениями, вызвавшими снижение расходов, в сочетании с отсрочками арендной платы и ипотеки. Это привело к ускоренному падению потребления во втором квартале. Общее влияние этих факторов на благосостояние, вероятнее всего, будет умеренным, поскольку в долгосрочной перспективе ограничения на расходование средств не сохранятся.

Снизившиеся процентные ставки и льготные кредиты, ставшие ответными мерами на вызванный пандемией кризис, по-видимому, смогли поддержать цены акций и стоимость жилья, говорится в обзоре.

Среди стран G7, а также России, Индии и Китая именно в РФ в прошлом году был зафиксирован наибольший рост курса доллара США (11,7%), при этом в первом полугодии 2020 года рубль упал на 13%. Несмотря на этот факт, Россия оказалась в тройке лидеров по росту капитализации рынка акций (около 25%), сравнявшись в этом показателе с Францией и уступив только Китаю. Также Россия заняла 4-е место по росту стоимости жилья среди указанных стран.

Вследствие пандемии наибольшее падение ВВП по итогам 2020 года ожидается в Венесуэле (30,3%), Испании (12,6%), Аргентине (11,1%), Исландии и Италии (по 10,8%). В России ожидается падение на 6,1%, схожие показатели прогнозируются в Чехии (6,7%), Чили (6,4%), Украине (6%), Нидерландах (6%), Швейцарии (6%) и Германии (5.9%).

Также ожидается, что дефицит бюджета в РФ будет одним из самых низких в мире (4,3%), уступая только шведскому (4%).

В первом полугодии 2020 года объем благосостояния на взрослого человека в России упал на 10,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в Бразилии (-24,4%), а самый сильный рост - на Филиппинах (около 7%).

Среди 10 ключевых стран в России самая высокая доля общего благосостояния сосредоточена в руках 1% самого богатого населения. Ожидается, что к концу 2020 года этот показатель составит примерно 57%, тогда как в среднем по миру он находится в районе 44%.

"Глобальное влияние на распределение благосостояния на уровне стран оказалось на удивление незначительным, учитывая существенные потери ВВП из-за пандемии. Более того, нет однозначных доказательств того, что пандемия систематически сильнее ударяла по более богатым частям населения, чем по более бедным, и наоборот", отмечается в сообщении.

Хотя пока рано в полной мере оценивать воздействие COVID-19 на глобальное распределение благосостояния, последние данные указывают на то, что общее неравенство сократилось, по крайней мере, в одной из ключевых стран - США.

Глобальное неравенство также зависит от различий между странами, с учетом которых полная оценка требует большего объема данных. Влияние на конкретные группы легче заметить: от него страдают низкоквалифицированные работники, женщины, представители меньшинств, молодежь и малый бизнес, в то время как те немногие отрасли промышленности, которые процветали во время пандемии, в частности высокотехнологичные предприятия, выигрывают.

В докладе отмечается, что женщины пострадали несоразмерно больше, отчасти из-за их высокой представленности на предприятиях общественного питания, персонального обслуживания и розничной торговли, в гостиничном бизнесе, то есть в отраслях, которые понесли значительный урон в связи с пандемией.

"Учитывая ущерб, нанесенный COVID-19 мировой экономике, удивительно, что благосостояние домохозяйств почти не пострадало, - сказал экономист и автор исследования Энтони Шоррокс. - Богатство действует как форма самострахования, на которую домохозяйства могут рассчитывать в трудные времена".

"Хотя 2019 год был годом невероятного роста благосостояния, пандемия COVID-19 стала отрезвляющим напоминанием об опасности внешних потрясений для глобальной экономики. В отличие от финансового кризиса 2007-2008 гг. на этот раз есть основания для оптимизма, поскольку мировой финансовый сектор гораздо здоровее, чем был на тот момент. Правительства и центральные банки также осознали важность кредитных механизмов и количественного смягчения во время серьезного кризиса", - заявила глобальный руководитель по экономике и исследованиям Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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