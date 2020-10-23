Для чего НАТО создает космический центр на базе Рамштайн

Министры обороны стран НАТО решили создать космический центр на авиабазе Рамштайн в Германии. Побудила их к этому, в частности, разработка Россией и Китаем оружия, способного сбивать спутники.

Почти год назад НАТО объявил космос - наряду с воздушным, сухопутным, морским и киберпространством - отдельной сферой для своих операций. Теперь сделан следующий шаг: министры обороны 30 государств-членов НАТО на заседании в четверг, 22 октября, решили создать новый космический центр на авиабазе Рамштайн в Германии.

Угрозы спутникам НАТО исходят от России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, объявляя о создании центра на пресс-конференции в Брюсселе, пояснил его необходимость так: "Некоторые государства, включая Россию и Китай, разрабатывают системы, которые могут ослепить, вывести из строя или сбить спутники, что имело серьезные последствия как для военной, так и гражданской деятельности на Земле".

Происходящее в космосе, добавил генсек НАТО, имеет большое значение для того, что мы можем делать на Земле. "Коммуникации, навигация, сотовая связь, военные системы связи, передача данных - все это зависит от космических систем", - пояснил Столтенберг.

Следует отметить, что космосу и ранее в НАТО уделяли большое внимание. В альянсе, в частности, отмечали, что спутниковые снимки территорий на востоке Украины играли существенную роль в процессе принятия решений, касающихся конфликта в Донбассе. В последние пару лет, однако, в Европе и США все больше беспокоятся о безопасности собственной космической инфраструктуры .

США будут создавать средства сдерживания в космосе

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон на брифинге перед началом заседания министров отметила, что альянс намерен найти правильный подход к космической проблематике, который будет включать и создание средств сдерживания попыток нарушить спутниковые системы стран НАТО. Деталей она не привела, но известно, что США - также, как Россия и Китай - располагают вооружениями, способными сбивать спутники.

Посол высказала также надежду на "согласие всех активных в космосе стран быть транспарентными и обмениваться информацией, чтобы не было ни случайных происшествий, ни конфликтов". Хатчисон указала и на другую угрозу - на риск столкновений спутников между собой или с космическим мусором в результате или ошибки, или несчастного случая. На околоземных орбитах сейчас находится более 2000 работающих спутников и горы космического мусора. Эксперты говорят о нескольких десятках тысячах объектов.

Чем будет заниматься космический центр НАТО в Рамштайне?

Будет ли и новый центр в Рамштайне разрабатывать системы космических вооружений? Столтенберг заверил, что НАТО не преследует цель милитаризации космоса.

Он назвал три задачи нового космического центра: координация деятельности государств-членов НАТО в космосе, поддержка из космоса наземных миссий и операций альянса, таких, например, как в Афганистане или Косово, а также защита космических систем государств НАТО. Эту задачу центр будет решать путем обмена информацией о потенциальных угрозах. "Обмен информацией, обмен передовым опытом - это один из путей защиты национальных космических систем, которые важны для всего альянса", - добавил Столтенберг.

Почему выбор пал на базу Рамштайн?

На авиабазе Рамштайн уже сейчас расположено командование военно-воздушных сил НАТО. Оно отвечает и за противоракетную и противовоздушную оборону, и за космос. Таким образом, часть экспертов и техники уже находятся на месте.

Сколько персонала будет работать в космическом центре, пока неизвестно. Столтенберг отметил, что вначале количество сотрудников будет ограниченным, но в дальнейшем штат будет расти. На вопрос, когда центр начнет свою работу, генсек не ответил.