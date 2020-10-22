Финансовые новости
- |
- 22.10.20
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Германия собирается предоставить спецслужбам доступ к сообщениям в мессенджерах
09:48 22.10.2020 |
Правительство Германии согласовало законопроект, который позволит предоставлять доступ спецслужбам к переписке пользователей мессенджеров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Проект, разработанный министерством внутренних дел, предусматривает расширение возможностей сотрудников Федерального ведомства по охране конституции, Федеральной разведывательной службы и Службы военной контрразведки.
При необходимости они смогут слушать разговоры и читать сообщения в WhatsApp и других мессенджерах с зашифрованными сообщениями.
При этом спецслужбы не смогут самовольно получать доступ к переписке и разговорам - для каждого случая потребуется согласование компетентного органа.
Одновременно предусматривается усиление парламентского контроля в этой сфере путем увеличения количества членов спецкомиссии Бундестага, контролирующая ограничения спецслужбами свободы коммуникаций.
Согласованный проект теперь должен утвердить Бундестаг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции
|Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха
|«Фокин в рясе». Для чего Зеленскому понадобились религиозные деятели в ТКГ
|Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацразведка США обвинила Иран и Россию в краже данных избирателей
|Германия собирается предоставить спецслужбам доступ к сообщениям в мессенджерах
|Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы
|В ЕС одобрили новую сельхозполитику со средствами для защиты окружающей среды
|Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии
|Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G
Это интересно
|Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе
|В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»
|Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G
|Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников
|Apple запустила Music TV
|В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla
|iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox