Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы

09:45 22.10.2020 |

Мир

 

Папа Римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы во время интервью для полнометражного документального фильма "Франческо", премьера которого состоялась в среду на Римском кинофестивале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Одобрение Папы прозвучало в середине фильма, в котором подробно рассматриваются вопросы, которые больше всего волнуют Франциска, включая окружающую среду, бедность, миграцию, расовое неравенство и неравенство доходов, а также людей, наиболее пострадавших от дискриминации.

"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети Божьи. Нам нужен закон о гражданском союзе, чтобы они были защищены законом", - сказал Франциск.

Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск уже поддерживал гражданские союзы однополых пар в качестве альтернативы однополым бракам. Однако он никогда публично не высказывался в пользу гражданских союзов в качестве Папы.

По информации La Repubblica, в фильме есть трогательная сцена, когда Папа звонит однополой паре с тремя детьми, которые не решались приводить детей в церковь. Франциск посоветовал им в любом случае взять детей в церковь, не обращая внимание на чужие суждения.

Церковь только в последние годы признала необходимость специального законодательства для гомосексуальных пар.
 

ПО РУБРИКАМ

13:14 Евро 22 октября дешевеет на статистике из Германии

12:21 Азиатские биржи 22 октября закрылись в основном в минусе на негативе из США

12:19 Справочный курс гривны 22 октября повышен на 3,61 коп до 28,2505 грн/$1

11:10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.10.20

11:08 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.10.2020

10:59 Остаток средств на корсчетах банков 22.10.20

10:55 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.10.2020

10:47 Банкиры допускают повышение учетной ставки НБУ в I пол. 2021 года

10:43 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.10.20

08:44 Цена на золото снижается в рамках коррекции и на укреплении доллара

08:40 Доллар дорожает 22 октября на неопределенности с поддержкой экономики США

07:59 Коллекторов хотят зарегистрировать и обязать следовать этическим нормам

07:51 Фондовые индексы США упали 21 октября на фоне отсутствия стимулирования

21.10 Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6% до конца года

21.10 Депозитные ставки для физлиц 21.10.20

• дальше…

10:02 Нацразведка США обвинила Иран и Россию в краже данных избирателей

09:48 Германия собирается предоставить спецслужбам доступ к сообщениям в мессенджерах

09:45 Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы

21.10 В ЕС одобрили новую сельхозполитику со средствами для защиты окружающей среды

21.10 Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии

21.10 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 США заявили о готовности к немедленным переговорам с РФ по соглашению о ядерном оружии

20.10 «Золотые паспорта»: Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты

20.10 Французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода

20.10 Китайские богачи смогли рекордно заработать на пандемии

20.10 США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток 2" - Госдеп

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей

20.10 Премьер Киргизии Жапаров оправдан по делу о попытке захвата власти в 2012 году

20.10 США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики

• дальше…

19.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

16.10 Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

16.10 Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

15.10 Индекс паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

13.10 Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

13.10 Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

13.10 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

12.10 Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины

12.10 Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

08.10 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08.10 В Украине появилась первая социальная сеть скидок

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

• дальше…

21.10 Страна чудес Зеленского. Почему после 25 октября могут понадобиться новые местные выборы

21.10 Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции

21.10 Зеленский подписал закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО

21.10 Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

21.10 Рожкову лишили основных полномочий

21.10 «Фокин в рясе». Для чего Зеленскому понадобились религиозные деятели в ТКГ

20.10 Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка

20.10 Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца

20.10 В Раде собираются уволить министра экономики Петрашко

20.10 Facebook заблокировал аккаунт депутата Андрея Деркача

20.10 Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского

19.10 ЕС призвал Раду гарантировать финансирование Суспільного

19.10 «Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса

19.10 Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры во главе с Уруским

19.10 Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

• дальше…

12:49 Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года

12:12 Honda откажется от бензиновых автомобилей уже в 2022 году

09:53 Tesla начали оснащать полноценным автопилотом

21.10 Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года

21.10 Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

21.10 iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G

21.10 Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы

21.10 Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году

21.10 Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе

21.10 В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»

21.10 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

20.10 Apple запустила Music TV

20.10 iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно