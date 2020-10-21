США заявили о готовности к немедленным переговорам с РФ по соглашению о ядерном оружии

Госдепартамент США заявил о готовности к встрече с представителями России для обсуждения финальной версии Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Морган Ортагус.

"Мы ценим готовность Российской Федерации добиться прогресса в вопросе контроля над ядерными вооружениями. Соединенные Штаты готовы немедленно встретиться, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов делать то же самое", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня утром МИД РФ опубликовал заявление, еще до заявления Госдепа, в котором говорится, что для продления на год ДСНВ Москва готова вместе с Вашингтоном "заморозить" количество имеющихся у них ядерных боезарядов.

"Эта наша позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США", - говорится в заявлении.

ДСНВ - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года.