Финансовые новости
- |
- 21.10.20
- |
- 02:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Золотые паспорта»: Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты
23:45 20.10.2020 |
Европейская комиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты в связи с возможными нарушениями в их схемах получения гражданства для инвесторов, так называемых схем "золотых паспортов".
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии.
Еврокомиссия запустила процедуру нарушения прав против Кипра и Мальты, разослав письма с официальным сообщением об их схемах.
Комиссия считает, что предоставление этими государствами-членами их гражданства - и, следовательно, гражданства ЕС - в обмен на заранее определенный платеж или инвестиции и без реальной связи с заинтересованными государствами-членами, несовместимо с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в договоре ЕС.
По мнению Брюсселя, из-за характера гражданства ЕС такие схемы имеют последствия для Союза в целом. Когда государство-член предоставляет гражданство, соответствующее лицо автоматически становится гражданином ЕС и пользуется всеми правами, связанными с этим статусом, такими как право передвигаться, проживать и работать в пределах ЕС или право голосовать на муниципальных выборах, а также имеет право голоса на выборах в Европарламент.
У кипрского и мальтийского правительств есть два месяца, чтобы ответить на письма с официальным сообщением. Если ответа не удовлетворят Комиссию, она может вынести мотивированное мнение по этому вопросу.
Комиссия часто высказывала серьезную озабоченность по поводу схем получения гражданства инвесторами и определенных рисков, присущих таким схемам. Эти риски связаны, в частности, безопасностью, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией.
Напомним, аудиторская служба Кипра в своем отчете недавно заявила, что тысячи паспортов могли быть выданы без надлежащего разрешения в рамках схемы гражданства в обмен на инвестиции.
Ранее кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев "золотых паспортов", к правомерности выдачи которых возникли вопросы у кипрских властей. Среди них - семь граждан Украины, в том числе Игорь Коломойский и Константин Григоришин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского
|«Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
|Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США заявили о готовности к немедленным переговорам с РФ по соглашению о ядерном оружии
|«Золотые паспорта»: Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты
|Французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода
|Китайские богачи смогли рекордно заработать на пандемии
|США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток 2" - Госдеп
|Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета
Это интересно
|Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти
|Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую
|Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире
|Windows 10 стала удобнее для игр и не только. Новый диспетчер задач прибыл
|Acura показала новый MDX
|Lincoln не собирается возвращаться к выпуску седанов
|Google стала жертвой рекордной DDoS-атаки