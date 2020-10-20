Китайские богачи смогли рекордно заработать на пандемии

Сверхбогатые граждане Китая за последний год смогли заработать рекордные 1,5 триллиона долларов.

Как пишет Daily Mail, им не помешала даже пандемия коронавируса вместе с вызванным ею глобальным экономическим кризисом.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, "мир никогда не видел такого большого богатства, созданного всего за один год".

За год в Китае появилось 257 новых миллиардеров.

Самым богатым китайцем по-прежнему остается Джек Ма - основатель Alibaba Group. Его состояние выросло на 45% и составило до 58,8 миллиарда долларов.

Это произошло за счет того, что Alibaba только выиграла от кризиса: показатели компании значительно улучшились.

бизнесмены, которые работают в сфере здравоохранения, также смогли нарастить свои капиталы. В частности, основатель компании по производству вакцин Zhifei Цзян Женшэн смог утроить свой капитал - до 19,9 миллиарда долларов.

Мировой спрос на маски и медицинские принадлежности, которые с начала весны по всему миру оказались в числе дефицитных товаров и товаров, цены на которые в рознице стали резко расти, принес выгоду и прибыль другим китайским производителям.