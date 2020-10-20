США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики

В понедельник, 19 октября, Соединенные Штаты и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития ядерной энергетической программы Республики.

Документ предусматривает, что в течение следующих 18 месяцев Соединенные Штаты и Польша будут вместе работать над отчетом, содержащим проект реализации польской ядерно-энергетической программы, а также возможные механизмы финансирования.

"Это станет основой для долгосрочного участия США и принятия окончательного решения польским правительством об ускорении строительства АЭС в стране", - говорится в сообщении.

Первые реакторы должны начать работу к 2033 году. Вся программа оценивается в 40 млрд долл. Американцы раcсчитывают, что поляки купят товары и услуги и американских компаний минимум на 18 млрд долл.

