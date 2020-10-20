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США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики
10:33 20.10.2020 |
В понедельник, 19 октября, Соединенные Штаты и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития ядерной энергетической программы Республики.
Документ предусматривает, что в течение следующих 18 месяцев Соединенные Штаты и Польша будут вместе работать над отчетом, содержащим проект реализации польской ядерно-энергетической программы, а также возможные механизмы финансирования.
"Это станет основой для долгосрочного участия США и принятия окончательного решения польским правительством об ускорении строительства АЭС в стране", - говорится в сообщении.
Первые реакторы должны начать работу к 2033 году. Вся программа оценивается в 40 млрд долл. Американцы раcсчитывают, что поляки купят товары и услуги и американских компаний минимум на 18 млрд долл.
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