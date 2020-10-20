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Financial Times: Десятилетию подъема глобальной миграции настал конец
09:31 20.10.2020 |
Пандемия коронавируса поставила точку в десятилетии роста потока мигрантов по всему миру. При этом, иностранные работники значительно больше рискуют заразиться, стать безработными или потерять возможность получить образование.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на выводы Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). В 37 странах, которые организация отслеживает, каждый пятый житель теперь - иммигрант или дети иммигрантов. Но количество новых разрешений на проживание резко обвалилось в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку многие правительства закрыли свои границы и прекратили прием заявок.
"Вполне понятно, что 2020-й будет годом исторического обвала миграции", - сказал глава отдела OECD по вопросам миграции Жан-Кристоф Дюмон.
Картинка была не менее жесткой и в странах, которые не входят в организацию и в которых проживает много иностранцев. Саудовская Аравия в первом полугодии 2019-го выдала 550 тысяч разрешений на проживание. В этом же году за это время она выдала едва 55 тысяч.
Между тем, те мигранты, которые уже живут за границей, не могут вернуться в родные страны. Поскольку пересечение границ ограничено, а авиасообщения либо приостановлены, либо слишком дорогие. Последствия пандемии коронавируса бьют по ним гораздо сильнее.
Исследование OECD в нескольких странах показало, что риск заразиться для иммигрантов вдвое выше, чем для местных. Поскольку они чаще живут в людных квартирах, зависят от общественного транспорта или работают на должностях, которые не позволяют делать свою работу из дома. Иммигранты часто работают в гостиничном секторе, где сокращения были самыми большими. В OECD говорят, что почти во всех странах иммигранты в основном потеряли работу. В США безработица среди иммигрантов была ниже, чем среди американцев. Но теперь оно на 2% выше. В Швеции 6 из каждых 10 человек, которые за время пандемии стали безработными, были иммигрантами.
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