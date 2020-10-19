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Иран заявил об окончании действия оружейного эмбарго ООН
09:03 19.10.2020 |
Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье, 18 октября, сообщило об окончании срока действия ограничений на торговлю оружием, установленных ООН. Теперь Тегеран может приобретать вооружение и профильное оборудование без юридических ограничений, "руководствуясь своими оборонными нуждами", подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Одновременно МИД Ирана заверил, что оборонная доктрина страны не предусматривает закупку оружия массового поражения или "объемные закупки" обычных вооружений. Между тем, Россия в сентябре изъявила желание расширить сотрудничество с Ираном в сфере обороны после прекращения действия эмбарго. В 2016 году Исламская Республика получила от РФ партию зенитно-ракетных комплексов С-300.
Пошаговое снятие эмбарго предусмотрено ядерной сделкой
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который летом 2015 года подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом, в том числе пошаговое снятие оружейного эмбарго.
Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон вышел из СВПД в одностороннем порядке в мае 2018 года и стал ужесточать санкции в отношении Тегерана. Другие участники соглашения, в том числе Германия, Франция и Великобритания, выступали за его сохранение.
США в одностороннем порядке восстановили оружейное эмбарго для Ирана
Совет Безопасности ООН в августе 2020 года отклонил резолюцию Соединенных Штатов по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как большинство членов Совбеза при голосовании воздержались. Президент США Дональд Трамп в сентябре в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Исламской Республики, действовавшее до заключения СВПД. Вашингтон предупредил о блокировании активов всех, кто способствует продаже и передаче обычных вооружений Тегерану.
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