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Bloomberg: Лондон может изменить спорный законопроект о внутреннем рынке ради соглашения с ЕС
08:43 19.10.2020 |
Правительство Великобритании готово пересмотреть спорные положения обсуждаемого законопроекта о внутреннем рынке, чтобы вывести из тупика переговоры с Евросоюзом и заключить с ним торговое соглашение. Об этом сообщилл в воскресенье вечером агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.
По их словам, премьер-министр Борис Джонсон и его кабинет могут использовать билль, что нарушает условия соглашения о Brexit, вызвавший резкий протест Брюсселя, в качестве аргумента в переговорах с ЕС. На следующей неделе законопроект, утвержденный в третьем чтении Палатой общин британского парламента, начнет рассматривать Палата лордов, в которой есть право внести в документ поправки и вернуть на рассмотрение депутатов нижней палаты. После этого от позиции Консервативной партии Джонсона, которая сначала и внесла законопроект на рассмотрение парламента, будет зависеть то, в каком виде будет утвержден итоговый закон и останутся в нем положения, неприемлемые для Евросоюза.
В понедельник канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув должен обсудить ситуацию вокруг законопроекта с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. В последующие дни могут также восстановиться переговоры Лондона и Брюсселя по вопросу о заключении торгового соглашения, которые в ЕС считают необходимым активизировать в ближайшие две недели. Джонсон же в пятницу заявил, что не видит смысла продолжать их, если Евросоюз не согласится "фундаментально изменить свою переговорную позицию", от чего в Брюсселе отказываются.
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